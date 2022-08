Visa Mobile w kolejnym polskim banku. Można zyskać 40 złotych

Visa Mobile staje się coraz popularniejsze w Polsce. Z tego sposobu płatności mogą korzystać już klienci BPS, Nest Banku oraz ING. Teraz do tej grupy dołącza również Kasa Stefczyka, która wprowadza nowy sposób płatności dla swoich klientów. Bank przypomina też o specjalnej ofercie dla tych, którzy zdecydują się skorzystać z nowego sposobu płatności. Można zgarnąć 40 złotych.

Co to jest Visa Mobile i jak z tego skorzystać?

To kolejna metoda płatności, którą zapłacimy za nasze zakupy online. Dzięki niej nie jesteśmy zmuszeni przy każdej transakcji do wpisywania 16-cyfrowego numeru karty płatniczej. Wystarczy tylko, że podczas finalizacji transakcji podamy swój numer telefonu, a następnie zatwierdzimy transakcję w aplikacji. Zasada działania podobna jest do tej, którą znamy choćby z płatności za pomocą BLIK.

Kasa Stefczyka podkreśla, że nową metodę płatności zdecydowanie można polubić za trzy podstawowe cechy:

szybkość – płaci się w zaledwie dwóch krokach,

– płaci się w zaledwie dwóch krokach, wygodę – wszystkie transakcje akceptujemy za pomocą smartfona, który zazwyczaj mamy pod ręką. Dzięki aplikacji mamy też stały dostęp do historii naszych wydatków,

– wszystkie transakcje akceptujemy za pomocą smartfona, który zazwyczaj mamy pod ręką. Dzięki aplikacji mamy też stały dostęp do historii naszych wydatków, bezpieczeństwo – zakupy, za które zapłacimy za pomocą tej metody płatności, są chronione opcją skorzystania z chargeback, czyli procedury, która umożliwia kupującym odzyskanie środków w przypadku, gdy nie otrzymają zakupionego online towaru lub usługi.

(źródło: Kasa Stefczyka)

Specjalna oferta, dzięki której można zyskać 40 złotych

Przy okazji udostępnienia nowej metody płatności swoim klientom Kasa Stefczyka informuje o specjalnej promocji. W jej ramach uzyskać można bonus w wysokości 40 zł, który jest wypłacany jako zwrot środków na kartę.

Z oferty można skorzystać do 30 września 2022 roku. Żeby wziąć w niej udział, należy zarejestrować swoją kartę Visa na stronie internetowej, a następnie zrobić zakupy z wykorzystaniem nowej metody płatności od Visa w wybranych sklepach internetowych, na kwotę minimum 10 złotych. Jeżeli ktoś ma więcej kart Visa dodanych do Visa Mobile, może wziąć udział w akcji kilka razy.

Usługa płatności Visa Mobile będzie dostępna na smartfonach z systemem Android oraz iOS. Wystarczy pobrać aplikację z Apple App Store lub Sklepu Google Play i zarejestrować swoja kartę, by skorzystać z nowej metody płatności.