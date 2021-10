Zbliżeniowy BLIK na smartfonach Huawei bez usług Google – już w aplikacji Banku Millennium

Bank Millennium od dłuższego czasu pracuje nad tym, by klienci, którzy korzystają ze smartfonów Huawei, nie mieli mniejszych możliwości korzystania usług z banku od tych osób, które używają smartfonów z pełnymi usługami Google.

BLIK na smartfonach Huawei z HMS

Najnowsza aktualizacja aplikacji Banku Millennium ze sklepu App Gallery jest o tyle ważna, że dzięki niej staje się ona pierwszą apką banku, która umożliwia płatność za pomocą kodu BLIK na urządzeniach pozbawionych usług Google (GMS).

Płatności zbliżeniowe BLIK wprowadziliśmy jako pierwsi na rynku i stopniowo udostępniamy je klientom. Większość użytkowników smartfonów Huawei z naszą aplikacją może już korzystać z tego rozwiązania. Widzimy, jak dynamicznie zmieniają się przyzwyczajenia naszych klientów, którzy coraz częściej wybierają do płatności urządzenia mobilne, zamiast karty. Ten trend z pewnością będzie się jeszcze umacniał. Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej Banku Millennium

Aplikacja Millennium znacznie ułatwi teraz robienie zakupów tym z nas, którzy zdecydowali się korzystać ze smartfona z Huawei Mobile Services. Zbliżeniowe płatności BLIKIEM nie wymagają logowania się do aplikacji banku – wystarczy jedynie odblokować smartfon (wyposażony w NFC) i przyłożyć go do terminala – bez wpisywania kodu, bez konieczności podpinania karty, a nawet bez połączenia z internetem.

Zbliżeniowy BLIK wprowadzany jest do coraz większej liczby banków (źródło: PKO BP)

Na których smartfonach Huawei zadziała zbliżeniowy BLIK?

Aplikacja mobilna Banku Millennium została w marcu tego roku zintegrowana z Huawei Mobile Services. Dzięki temu jest dostępna dla użytkowników wszystkich smartfonów Huawei, także tych najnowszych opartych o autorski ekosystem marki. Wśród nich można wyliczyć:

W ten sposób sklep App Gallery staje się coraz bardziej przyjaznym miejscem dla użytkowników. Jeśli jesteśmy klientami Banku Millennium, to najnowsza zmiana z pewnością nam się spodoba.