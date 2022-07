Zaczyna się. Google Wallet zastępuje aplikację Google Pay

Już niebawem na Waszych smartfonach z Androidem, aplikacja Googe Pay zmieni nazwę na Google Wallet. I przy okazji, zyska kilka przydatnych funkcji.

Google Pay to teraz Google Wallet

Google zapowiedziało w maju tego roku, że szykuje sporą zmianę dla korzystających z płatności Google Pay. Zgodnie z prezentacją poświęconą tej sprawie, aplikacja zostanie zaktualizowana, zmieni nazwę na Google Wallet, a do tego zyska kilka nowości. W gruncie rzeczy, proces ten już się zaczął.

Zgodnie ze słowami przedstawicielstwa Google, firma „rozpoczęła udostępnianie Wallet użytkownikom Androida w 39 krajach” i będzie dostępna „dla wszystkich użytkowników w ciągu kilku najbliższych dni”. Oznacza to, że niebawem zmiany zostaną zauważone także w Polsce, ponieważ nasz kraj zalicza się do wyżej wspomnianej grupy.

Co nowego w apce?

Do Google Wallet trafi kilka nowych funkcji, a więc zmiana nie będzie czysto kosmetyczna. Aplikacja zyska możliwość zarządzania różnymi dokumentami, a więc nie tylko cyfrowymi kartami płatniczymi. Do programu będzie można podpiąć cyfrowe kopie dowodu osobistego, prawa jazdy, biletów, legitymacji a nawet certyfikaty szczepień – zapewne nie od razu wszystkich i pewnie w wybranych krajach.

Co ciekawe, Google miało już kiedyś aplikację Wallet, która w niektórych regionach nadal jest aktualizowana. W pewnych częściach świata zarówno Google Pay, jak i Google Wallet będą wspierane równolegle – przynajmniej przez jakiś czas. U nas aplikacja po prostu zmieni nazwę, a jej funkcje zostaną rozbudowane.

Co prawda znalazłem w sklepie Google Play aktualizację dla omawianej aplikacji, ale jej instalacja nie spowodowała żadnych zmian w działaniu, a ikona oraz nazwa nie przyjęły nowej formy. Można jednak liczyć na to, że usprawnienia trafią do niej już niebawem.