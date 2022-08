To koniec Fitbit Pay? Google szykuje rewolucyjną zmianę

W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Google wdroży ogromną zmianę w swoich mechanizmach wyszukiwania – dzięki niej użytkownicy mają łatwiej i szybciej znaleźć to, czego szukają, ponieważ prezentowane w pierwszej kolejności wyniki wyszukiwania mają prowadzić do stron z wysokiej jakości, oryginalną zawartością. Teraz okazuje się, że na zmiany powinni przygotować się również użytkownicy Fitbit Pay.

Ogromna zmiana na smartwatchach marki Fitbit

Aktualnie Fitbit Pay jest dostępne w Alior Banku, Banku Pekao, BNP Paribas, Credit Agricole, mBanku, Nest Banku i Santander Bank Polska oraz grupach BPS i SGB. Pojawił się jednak sygnał, że Google może wygasić tę usługę płatniczą. Gigant z Mountain View przejął Fitbita w 2021 roku, ale do tej pory nie zdecydował się zastąpić Fitbit Pay swoją własną usługą – wcześniej Google Pay, obecnie Portfel Google.

Marka obecnie przygotowuje się do premiery dwóch nowych smartwatchy: Sense 2 i Versa 4, które będą urządzeniami z wysokiej półki. Ponadto w drodze jest też niżej pozycjonowana opaska Inspire 3, ale zdecydowanie ciekawiej zapowiadają się dwie pierwsze z ww. nowości.

Załoga serwisu 9to5Google odkryła w ostatniej wersji Usług Play wizualny dowód na to, że Google przygotowuje przynajmniej kilka smartwatchy Fitbit do obsługi Portfela Google. W aplikacji pojawiło się bowiem nowe menu, w którym wyświetlają się grafiki, łudząco przypominające urządzenia przejętej przez giganta z Mountain View marki. Co więcej, w kodzie każda z grafik określania jest jako „ilustracja zegarka Fitbit”.

źródło: 9to5Google

Czy to koniec Fitbit Pay?

Odnalezione wskazówki mogłyby sugerować, że Google planuje zastąpić dotychczasową usługę płatniczą własnym rozwiązaniem. Na tę chwilę nie wiadomo jednak, czy tak się stanie – nie ma na to niepodważalnych dowodów. Ekipa serwisu 9to5Google podejrzewa, że użytkownicy dostaną możliwość „dodania” Portfela Google do Fitbit Pay i oba rozwiązania będą funkcjonowały uzupełniająco.

Wiele wskazuje jednak na to, że zmiana dotyczy nie tylko posiadaczy high-endowych modeli Sense 2 i Versa 4 (oraz kolejnych generacji), bowiem Google testuje integrację Portfela również na urządzeniu podpisanym jako „Charge 6”.