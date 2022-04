Aplikacja mBanku pomoże mądrze zarządzać finansami

mBank mocno pracuje nad zacieśnieniem relacji z własnymi klientami. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu będzie udoskonalenie mobilnej aplikacji. Pojawi się w niej kilka nowych funkcji, które aktualnie zapewniają odrębne programy z Google Play oraz AppStore.

Aplikacja mBanku ma już pięć lat

5 kwietnia 2022 roku – dokładnie wtedy ukaże się aplikacja mBank w wersji 3.51.0. Oznacza to, iż od premiery oryginalnego produktu minie okrągłe 5 lat. W międzyczasie pojawiło się około 50 aktualizacji, wprowadzających naprawdę kluczowe zmiany dla użytkowników, m.in. płatności mobilne, BLIK zbliżeniowy, zintegrowany czat z obsługą klienta czy wreszcie pełną obsługę kart fizycznych i elektronicznych. To tylko nieliczne z funkcji, jakie mBank wprowadził przez te 5 lat w swojej aplikacji.

A będzie ich tylko więcej! Na początek – menedżer finansów (PFM). Jest to narzędzie, które pozwoli na bieżącą analizę budżetu osobistego. System umożliwi szczegółowe porównanie i sprawdzenie kosztów między miesiącami, ułatwiając planowanie wydatków. Te zostaną podzielone na kategorie, rozpoznawane na podstawie sklepów i partnerów mBanku, w jakich dokonujemy naszych zakupów. Wszystkie dane zostaną zaprezentowane na dogodnym wykresie.

W następnych aktualizacjach mBank planuje również udostępnić analizy wydatków z poszczególnych kategorii, a także oznaczanie ich limitów. System będzie też komunikować się z klientem, proponując rozwiązania mające na celu zwiększenie wolnego budżetu.

Dlaczego mBank ma pomagać klientom w układaniu budżetu? Objęcie takiej roli społecznej może przysporzyć firmie mnóstwo zaufania i nowych użytkowników

Aplikacja do wszystkich wydatków

W nowej wersji aplikacji mBank zaprezentuje również pierwsze zmiany w jej interfejsie. Będą jednak one wprowadzane powoli i stopniowo. W ten sposób bank upewnia się, że nie wystraszy mniej doświadczonych użytkowników, zachowując charakterystyczny układ funkcji i przycisków. Co ważne, jeszcze w tym roku zmiany obejmą też serwis desktop, czyli ten, na który logujemy się z poziomu przeglądarki internetowej na komputerze. Ujednolicenie aplikacji komputerowych i mobilnych to jeden z najważniejszych celów mBanku na ten rok.

Co ciekawe, firma planuje wprowadzić również szereg usług dodatkowych (VAS). W czerwcu pojawi się możliwość płacenia za parking w kilkudziesięciu polskich miastach. Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2022 roku mBank chce dołączyć płatności za przejazdy na autostradach. Przełom 2022 i 2023 roku to już płatności za bilety komunikacji miejskiej. Te ostatnie będą możliwe dzięki współpracy ze SkyCash. Wygląda na to, że Jakdojade oraz KOLEO mogą mieć kolejnego, niespodziewanego rywala!

Zmiany są również przewidziane w kontekście rozwoju płatności BLIK. Tutaj mówi się głównie o opłatach cyklicznych, które zostaną zaoferowane klientom mBanku jeszcze w tym roku.

Klienci mBanku już wkrótce odinstalują aplikacje typu Jakdojade – nie będą im one dłużej potrzebne!

Statystyki ze świata bankowości

Pomimo ogromnej bazy użytkowników mobilnej aplikacji mBanku, ta liczba dalej rośnie w ekspresowym tempie. Tylko w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku skorzystało z niej na smartfonach 2,6 mln klientów banku. To przyrost o 300 tysięcy osób w skali roku. Co ciekawe, aż 2,9 mln osób chociaż raz w miesiącu loguje się do serwisu na komputerze. Dlatego tak ważny jest rozwój i tego odłamu aplikacji.

W przypadku klientów do 20. roku życia, aż 83% z nich loguje się wyłącznie w aplikacji mobilnej. Dla 9% z nich aplikacja mobilna stanowi aż 9/10 logowań do serwisu. Jej popularność pokazują również następne dane. 78% klientów banku aktywuje dostęp do aplikacji w ciągu pierwszego tygodnia od otwarcia rachunku. 1/3 płatności detalicznych już jest wykonywana mobilnie. Do tego połowa sprzedaży kredytów (niehipotecznych) odbywa się za pomocą apki.

Szczegółowy rozkład statystyk mBanku

Na koniec najważniejsze: 1,6 mln aktywnych kart do płatności – taką liczbę zainstalowanych plastików skrywa aplikacja mBanku. To pokazuje, jak popularną technologią w telefonach stało się NFC. Popularnością cieszy się również BLIK Zbliżeniowy – skorzystało z niego aż 230 tysięcy osób z 1,8 mln wszystkich użytkowników BLIK.

Czy uważacie, że bank obrał odpowiedni kierunek rozwoju? Czy może aplikacja do wszystkiego nie spełni pokładanych w niej oczekiwań?