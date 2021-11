BLIK zbliżeniowy dostępny w ING. Bank wprowadza ważną aktualizację

Sprawa z płatnościami jest bardzo prosta. Mają one być przede wszystkim szybkie i wygodne – tak, żeby zakupy były dla wszystkich przyjemnością, nie zostawiając miejsca na kwestionowanie wyborów zakupowych. ING Bank Śląski poinformował dziś o wprowadzeniu zbliżeniowego BLIKA, dzięki czemu jego klienci dostaną do dyspozycji kolejną formę płatności.

Zbliżeniowy BLIK dostępny dla klientów ING Banku Śląskiego

Wraz z najnowszą aktualizacją aplikacji mobilnej Moje ING, bank wprowadza płatności zbliżeniowe BLIKIEM w sklepach stacjonarnych w Polsce i za granicą. Jedynym wymaganiem jest smartfon z systemem Android 7.0 oraz wsparcie dla funkcji NFC, a także aktywna blokada ekranu.

Co ważne – usługa będzie w aplikacji całkowicie bezpłatna. BLIK zbliżeniowy umożliwia płacenie za zakupy z wykorzystaniem technologii zbliżeniowej, bez wprowadzania kodu. Jest to bliźniaczo podobne do karty, którą podpinacie do Google Pay, ale w tym przypadku nie potrzebujecie mieć wydanej karty do konta.

ING Bank Śląski informuje, że płatności zbliżeniowe BLIK będą dostępne dla wszystkich klientów w ciągu kilku najbliższych dni. Z pewnością będzie to ułatwienie dla wszystkich tych, którzy mają dość przepisywania kodów z aplikacji. Sam bank zachwala usługę, doceniając mocno jej poziom bezpieczeństwa. W końcu aby z niej skorzystać, trzeba najpierw odblokować smartfon za pomocą kodu PIN bądź też – najbezpieczniejszego – odcisku palca.

BLIK zbliżeniowy pojawi się w aplikacji Moje ING wraz z aktualizacją 4.20

Bez portfela w kieszeni

Każde usprawnienie związane z płatnościami zbliżeniowymi to z pewnością łatwe punkty marketingowe dla banków. Sam jestem ich ogromnym fanem – od kilku miesięcy wychodzę z domu, zabierając już tylko klucze i smartfon. Dowód osobisty mam w aplikacji mObywatel, a środki finansowe są dostępne za pośrednictwem kart podpiętych do Google Pay. Cieszy więc, że coraz więcej banków decyduje się na wsparcie nowoczesnych sposobów płatności.

BLIK także okazał się dla mnie dość przydatny, głównie ze względu na możliwość bezprowizyjnej wypłaty z bankomatów sieci Euronet. Mój bank nie rozsiał zbyt wielu bankomatów po Trójmieście, dlatego usługa już wielokrotnie uratowała sytuację, gdy nagle potrzebowałem gotówki. Wszystko to bez noszenia plastiku, wyłącznie ze smartfonem w kieszeni. Piszę o tym, ponieważ cieszy mnie teraźniejszość, w której nie musimy nosić ze sobą ciężkiego portfela.