BLIK cieszy się ogromną i nieustannie rosnącą popularnością wśród mieszkańców Polski. Użytkownicy mogą go wykorzystywać w różnych sytuacjach, a już wkrótce zapłacą nim zbliżeniowo w sklepie. Polski Standard Płatności oficjalnie dziś poinformował, że rusza BLIK zbliżeniowy i podał listę banków, w których będzie dostępny.

Pierwsze informacje na temat wdrożenia płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem BLIKA pojawiły się już pod koniec 2018 roku – 14 grudnia tegoż roku Polski Standard Płatności i Mastercard podpisali strategiczną umowę, która miała doprowadzić do wprowadzenia tej funkcjonalności. Użytkownicy długo musieli jednak na to czekać, bo ponad dwa i pół roku.

Rusza BLIK zbliżeniowy. Będzie dostępny dla klientów tych banków

Dziś Polski Standard Płatności nareszcie oficjalnie zapowiedział wdrożenie płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem BLIKA.

BLIK zbliżeniowy będzie działał w podobny sposób, co płatności Google Pay czy Apple Pay – wystarczy, że użytkownik przyłoży smartfon do terminala. Istnieją jednak pewne ograniczenia i warunki, które należy wcześniej spełnić.

Polski Standard Płatności informuje, że BLIK zbliżeniowy będzie dostępny dla użytkowników aplikacji mobilnych współpracujących banków na platformie Android – o systemie iOS na tę chwilę nie ma mowy. Ponadto, co wydaje się oczywiste, urządzenie musi mieć na pokładzie moduł NFC (koniecznie trzeba go aktywować przed dokonaniem płatności) i dodatkowo ustawioną też blokadę ekranu (kodem, wzorem, hasłem czy biometrią).

Co ważne, w trakcie płacenia BLIK zbliżeniowy nie musi mieć połączenia z internetem. To ogromna różnica, bowiem aktualnie, aby pobrać kod do wpisania na terminalu, jest ono niezbędne. Wystarczy tylko odblokować urządzenie i przybliżyć je do terminala – tyle.

Płatności zbliżeniowe z wykorzystaniem BLIKA będą obsługiwane wszędzie tam, gdzie można zapłacić za pomocą karty organizacji Mastercard – zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

BLIK zbliżeniowy będzie dostępny dla klientów tych banków

Polski Standard Płatności informuje, że BLIK zbliżeniowy będzie dostępny dla klientów następujących banków:

Alior Bank,

ING Bank,

Bank Millennium,

mBank,

PKO Bank Polski,

Santander Bank Polska.

Po wprowadzeniu nowej funkcji, użytkownicy będą musieli jednorazowo aktywować BLIK zbliżeniowy w aplikacji mobilnej swojego banku. Na tę chwilę nie są znane terminy udostępnienia tego rozwiązania w poszczególnych instytucjach.