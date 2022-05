Google Pay zmieni się w Google Wallet. Czego musisz się spodziewać?

Google Wallet został zintegrowany z Android Pay w 2018 roku i tak powstało Google Pay. Google zamierza jednak powrócić do korzeni, ponieważ zapowiedziało, że Google Pay zmieni się w Google Wallet, również w Polsce!

Google Pay zmieni się w Google Wallet. Co to oznacza?

Google Wallet to cyfrowy portfel dla Androida, który ma zapewnić szybki i bezpieczny dostęp do najpotrzebniejszych rzeczy na co dzień. Według zapowiedzi producenta, będzie on bezpiecznie przechowywać karty płatnicze, a także legitymacje studenckie, bilety lotnicze i wejściówki do różnych miejsc (jak Disneyland) oraz cyfrowy kluczyk do auta, a nawet certyfikat szczepienia przeciwko COVID-19. Google zapewnia, że pliki zawierające szczególnie osobiste informacje są przechowywane lokalnie na urządzeniu i nikt postronny nie będzie miał do nich dostępu, nawet sam gigant z Mountain View.

Nowy Google Wallet pomieści różnego rodzaju dokumenty (źródło: Google)

Na tym jednak nie koniec. Google chce bowiem, aby cyfrowy portfel faktycznie zawierał wszystkie dokumenty, które zwykle nosi się w portfelu. Mowa tu również o dowodzie osobistym i prawie jazdy – gigant z Mountain View pracuje z władzami Stanów Zjednoczonych i rządami innych krajów na całym świecie, aby użytkownicy Androida mogli dodać do cyfrowego portfela też takie dokumenty jeszcze w tym roku (w pierwszej kolejności prawo jazdy).

Google Wallet zostanie udostępniony wszystkim urządzeniom z Androidem i Wear OS na całym świecie w nadchodzących tygodniach. Na liście krajów jest także Polska.

Przy okazji Google zapowiedziało, że jeszcze w tym roku do systemu Wear OS zostanie dodana funkcja połączenia alarmowego (Emergency SOS), która w razie wypadku automatycznie połączy poszkodowanego ze wskazanymi osobami (członkami rodziny bądź zaufanymi przyjaciółmi) lub bezpośrednio służbami ratowniczymi. Ponadto rozszerzona zostanie dostępność funkcji wczesnego powiadamiania o trzęsieniach ziemi (o wiele pozostałych regionów wysokiego ryzyka na całym świecie). Wykorzystuje ona dane z akcelerometru w urządzeniu, aby wykryć zbliżające się trzęsienie i ostrzec ludzi znajdujących się w pobliżu.

Google podzieliło się również ciekawymi statystykami na temat Androida: