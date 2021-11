BLIK zbliżeniowy został oficjalnie zaanonsowany cztery miesiące temu. Od dziś nareszcie jest dostępny we wszystkich bankach, które zapowiedziały integrację tego rozwiązania. Co ważne, płatności zbliżeniowe BLIKIEM uprawniają do wzięcia udziału w loterii BLIKOMANIA.

Mamy komplet. BLIK zbliżeniowy dostępny dla klientów 6 banków, w tym mBanku i Santandera

Jako pierwszy zbliżeniowego BLIKA wdrożył Bank Millennium (niedługo potem również dla urządzeń z Huawei Mobile Services). Następnie zrobiły to PKO BP, Alior Bank i ING Bank Śląski. Dziś Polski Standard Płatności, który jest odpowiedzialny za rozwój BLIKA, poinformował, że lista banków, zapewniających dostęp dla tego rozwiązania, wydłużyła się o mBank i Santander Bank Polska.

Co więcej, również dziś Alior Bank poinformował, że BLIK zbliżeniowy jest teraz dostępny także dla użytkowników smartfonów Huawei z Huawei Mobile Services. Tym samym jest to już drugi bank w Polsce (po Banku Millennium), który udostępnił płatności zbliżeniowe z wykorzystaniem BLIKA posiadaczom urządzeń z HMS.

BLIK zbliżeniowy – jak płacić?

Po pierwsze, BLIK zbliżeniowy należy aktywować w aplikacji mobilnej, zainstalowanej na smartfonie z Androidem oraz wybrać go jako domyślną formę płatności. Aktualnie rozwiązanie to nie jest dostępne na iPhone’ach. Po drugie, trzeba mieć ustawioną blokadę ekranu – może to być zarówno kod bądź hasło, jak i odblokowanie za pomocą skanera odcisków palca.

Polski Standard Płatności podkreśla, że płacenie zbliżeniowe BLIKIEM jest bardzo łatwe i szybkie. W sklepie wystarczy poinformować sprzedawcę o zamiarze zapłacenia zbliżeniowo, a następnie odblokować smartfon i przybliżyć go do terminala. Podczas płacenia nie jest wymagane przepisywanie sześciocyfrowego kodu ani połączenie z internetem.

Dlaczego warto korzystać ze zbliżeniowego BLIKA?

Niektórzy zastanawiają się, po co im zbliżeniowy BLIK, skoro mają już Google Pay, które pozwala dodać wiele kart różnych banków. Jego prawdopodobnie największą zaletą jest to, że nie trzeba mieć wydanej karty do konta, aby z niego korzystać. Dziś zdecydowana większość banków nalicza opłatę za plastik, jeżeli klient nie spełni w każdym miesiącu warunków zwalniających z niej.

Ponadto wciąż trwa loteria BLIKOMANIA – płatności zbliżeniowe BLIKIEM upoważniają do wzięcia udziału w losowaniu nagród (pod warunkiem zarejestrowania się). Dla przypomnienia, w puli znajduje się ponad 2 mln złotych – codziennie można wygrać 100 złotych, a do tego przewidziano cztery nagrody główne po 100 tysięcy złotych każda. Ostatnie losowanie zaplanowano na 1 grudnia 2021 roku.