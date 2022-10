Jeśli Xiaomi 13 będzie tak wyglądał, kupisz go?

Klienci kupują oczami. Nawet jeśli nie wszyscy, to zdecydowana większość. Producenci skrzętnie to wykorzystują, często opakowując w ładny papierek mocno przeciętną zawartość, żeby nie powiedzieć wprost, że gównianą. Xiaomi nie boi się odważnych, rzucających się w oczy projektów, choć konkurenci nierzadko idą jeszcze o kilka kroków do przodu (zob. TECNO POVA Neo 2). Xiaomi 13 nie będzie rewolucyjny, ale jednocześnie jego design może wzbudzić różne komentarze, zarówno przychylne, jak i mocno krytyczne.

Kupisz Xiaomi 13, jeśli tak będzie wyglądał?

Producent zaprezentował wiele przełomowych urządzeń, choć nie wszystkie trafiły do regularnej sprzedaży – mowa tu chociażby o Mi MIX Alpha, ale pierwszy Mi MIX, który był pierwszym smartfonem z „bezramkowym” ekranem, już tak. Jednocześnie chiński gigant wprowadził na rynek niejeden model, którego design wzbudzał mnóstwo różnych komentarzy – tak było na przykład z Xiaomi Mi 11 Ultra z wielką wyspą na panelu tylnym, na której znalazł się też dodatkowy ekran. Xiaomi 12S Ultra ma z kolei na pleckach wielkie koło, przypominające obiektyw aparatu cyfrowego.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Mi 11 Ultra został przypomniany nie bez przyczyny, ponieważ producent może ponownie zdecydować się na bardzo dużą wyspę na panelu tylnym. W sieci pojawiło się bowiem zdjęcie, które rzekomo przedstawia większą część tyłu Xiaomi 13, najprawdopodobniej jeszcze w wersji prototypowej, gdyż obok aparatów nie ma napisu Leica, a na pewno się on tam znajdzie, w końcu Xiaomi i Leica podpisały umowę o współpracy w pierwszej połowie 2022 roku.

Wyspa jest znacznie większa niż moduł z aparatami w Xiaomi 12 i Xiaomi 12S. I chociaż większość osób z pewnością zapakuje smartfon do etui, nie zmienia to faktu, że wystaje ona naprawdę mocno ponad powierzchnię reszty panelu tylnego i rzuca się w oczy. Może to jednak celowy zabieg, bo Xiaomi chce, żeby tak właśnie było?

Specyfikacja Xiaomi 13. Kiedy premiera?

Według przedpremierowych informacji, Xiaomi nie zamierza oszczędzać na aparatach w nowej generacji i może właśnie dlatego wyspa będzie tak duża. Xiaomi 13 Pro zaoferuje bowiem trzy aparaty o rozdzielczości 50 Mpix, natomiast Xiaomi 13 dwa. W przypadku pierwszego z ww. modeli nic się nie zmieni względem Xiaomi 12 Pro, natomiast Xiaomi 12 ma tylko jeden aparat z sensorem 50 Mpix.

Ekran w Xiaomi 13 zaoferuje przekątną 6,36 cala i rozdzielczość 1,5K, zaś w Xiaomi 13 Pro – 6,7 cala i 2K. W obu modelach wyświetlacz zapewni funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz. Wiemy też, że wersja podstawowa zostanie wyposażona w płaski ekran, a obustronnie zakrzywiony otrzyma jedynie wariant z dopiskiem „Pro”.

Specyfikacja smartfonów obejmie również procesor najnowszy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 i preinstalowany system Android 13 z nową nakładką MIUI 14, która zostanie zaprezentowana wraz z flagowcami z serii Xiaomi 13. Spodziewamy się, że nastąpi to jeszcze w tym roku.