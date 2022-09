WOW, co za smartfon! Szkoda tylko, że zadebiutował… w Rosji

Wielu chińskich producentów nadal sprzedaje swoje smartfony w Rosji, pomimo nieuzasadnionej, bestialskiej napaści Rosji na Ukrainę. TECNO, spółka zależna Transsion Holdings, w skład którego wchodzi też m.in. Infinix (marka ta niedawno zadebiutowała w Polsce), wprowadziło na rosyjski rynek nowy model POVA Neo 2. Urządzenie niewątpliwie przyciąga wzrok swoim oryginalnym designem.

TECNO POVA Neo 2 to oryginalnie wyglądający smartfon

Zdecydowana większość urządzeń na rynku jest bardzo podobna do siebie. Jest to zrozumiałe, ponieważ trudno „wymyślić koło na nowo”, aczkolwiek producenci mimo wszystko starają się jakoś wyróżnić swoje propozycje na tle konkurencji. TECNO w przypadku POVA Neo 2 zdecydowanie się to udało.

Producent przygotował trzy warianty kolorystyczne: niebieski, jasnoszary i ciemnoszary/czarny. Wszystkie mają wyraźnie odznaczające się na tle reszty panelu tylnego „żyły” w jaśniejszym odcieniu. Wyjątkiem jest ciemnoszara/czarna wersja, która ma jasnopomarańczowe linie – dodają jej one „gamingowego zacięcia”.

Uwagę zwraca też wyspa z aparatami, która przypomina tę w smartfonach z serii OPPO Find X3 i OPPO Find X5, ponieważ nie jest „przyklejona” do panelu tylnego, tylko w tym miejscu urządzenie jest wyższe/grubsze, a pokrywa plecków jest w pełni zintegrowana z tą częścią.

Co oferuje smartfon TECNO POVA Neo 2? (specyfikacja)

Nie tylko design jest mocną stroną tego modelu. Zdecydowanie jest nią też akumulator o pojemności aż 7000 mAh, jednak jego naładowanie do 100% może trochę potrwać, gdyż producent zaimplementował wsparcie dla ładowania przewodowego o mocy „tylko” 18 W.

Smartfon powinien zapewnić dość długi czas pracy na jednym ładowaniu, ponieważ nie oferuje super wydajnych, a więc i prądożernych podzespołów. TECNO POVA Neo 2 jest wyposażony w procesor MediaTek Helio G85 oraz od 4 GB do 6 GB RAM i od 64 GB do 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Wyświetlacz, podobnie jak akumulator, w tym smartfonie też jest duży, gdyż ma przekątną aż 6,82 cala, ale jednocześnie (patrząc z jej perspektywy) mierną rozdzielczość, bo jedynie HD+ 1600×720 pikseli. Mimo to oferuje funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz.

Ponadto specyfikacja TECNO POVA Neo 2 obejmuje m.in. aparat 8 Mpix na przodzie i 16 Mpix na tyle, radio FM, obsługę USB OTG, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość ma wymiary 170,86×77,79×9,63 mm i pracuje na systemie Android 12.

Klienci w Rosji zapłacą za TECNO POVA Neo 2 od 9099 rubli, co jest równowartością ~775 złotych. Ewentualnie mogą kupić smartfon innej, chińskiej marki, na przykład Xiaomi, Huawei czy Infinix, albo z serii iPhone 14, bo Rosjanie nielegalnie importują do swojej ojczyzny najnowsze iPhone’y.