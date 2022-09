Xiaomi nie będzie oszczędzać na aparatach w Xiaomi 13

Premiera kolejnej generacji flagowców Xiaomi zbliża się wielkimi krokami. Mówi się, że mogą zadebiutować już w listopadzie, ale nawet jeśli tak się nie stanie, to z pewnością zostaną zaprezentowane jeszcze w 2022 roku. I wygląda na to, że jest na co czekać, ponieważ producent nie będzie oszczędzać na aparatach do nich.

Seria Xiaomi 13 z jeszcze większą liczbą aparatów o rozdzielczości 50 Mpix

Mamy dopiero początek września, więc producent wciąż nie zdradza informacji na temat swoich nowych flagowców, ale spodziewamy się, że – zgodnie z tradycją – tuż przed ich oficjalną prezentacją ujawni przynajmniej kilka szczegółów, aby podgrzać atmosferę wokół tych urządzeń.

Tymczasem nieoficjalnymi kanałami poznajemy kolejne tajemnice kolejnej generacji high-endów chińskiego giganta. Podobnie jak w grudniu 2021 roku, równocześnie zadebiutują dwa modele: podstawowy i z dopiskiem „Pro”. W obu smartfonach producent nie zamierza oszczędzać na aparatach.

Xiaomi 12 i 12 Pro (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Według danych, dostarczonych przez wiarygodnego informatora z Chin, Digital Chat Station, na tyle Xiaomi 13 Pro znajdą się trzy aparaty o rozdzielczości 50 Mpix, podobnie jak w Xiaomi 12 Pro. Z kolei w modelu podstawowym producent umieści dwa 50 Mpix aparaty i „zaktualizowany teleobiektyw”. Dla przypomnienia, bezpośredni poprzednik ma tylko jeden 50 Mpix aparat, a do tego 13 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 5 Mpix aparat telemakro.

Co jeszcze wiemy o nowych flagowcach chińskiego giganta?

Producentowi wyraźnie trudno jest utrzymać wszystkie informacje na temat jego nowych flagowców w tajemnicy, ponieważ przedpremierowo – również za sprawą Digital Chat Station – do sieci przedostały się szczegóły, dotyczące ekranów, które zostaną zastosowane w kolejnej generacji high-endów marki.

Już kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że Xiaomi 13 zostanie wyposażony w płaski wyświetlacz, podczas gdy poprzednik ma obustronnie zakrzywiony. Ten jednak zostanie zarezerwowany dla Xiaomi 13 Pro – model ten otrzyma ekran Samsung E6 AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 2K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Xiaomi 12 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Z kolei w Xiaomi 13 producent ma zamontować wyświetlacz o przekątnej 6,36 cala z wyśrodkowanym, okrągłym otworem na aparat i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Panel przedni smartfona zostanie pokryty szkłem 2.5D, a – przynajmniej według Digital Chat Station – ramki wokół ekranu mają być ultra cienkie.