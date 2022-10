Korzystasz z tej funkcji na swoim Xiaomi? Nie będziesz już mógł. Co możesz zrobić?

Xiaomi nie tylko produkuje i sprzedaje urządzenia, ale też oferuje szereg dodatkowych usług, które także są dla firmy źródłem przychodów. Producent nieoczekiwanie zdecydował się jednak wygasić jedną z nich. Od razu poinformował, co użytkownicy będą mogli zrobić w tej sytuacji.

Chmura Xiaomi bez funkcji synchronizacji zdjęć i filmów

Producent oficjalnie zapowiedział, że funkcja synchronizacji galerii nie będzie dłużej wspierana. Jednocześnie zapewnia, że użytkownicy nie stracą dostępu do zsynchronizowanych zdjęć i filmów, ponieważ podjął współpracę z Google, aby umożliwić i ułatwić przeniesienie wszystkich zgromadzonych fotografii i wideo do Zdjęć Google. Jeśli natomiast ktoś opłaca dostęp do Xiaomi Cloud, jego subskrypcja zostanie automatycznie anulowana i otrzyma zwrot pieniędzy. Co ważne, nie będzie musiał nic robić, żeby dostać zwrot – Xiaomi wszystkim się zajmie.

Producent przygotuje ścieżkę wygodnej migracji zsynchronizowanych zdjęć i filmów z chmury do Zdjęć Google. Ponadto użytkownicy będą mogli pobrać je wszystkie na swój smartfon lub inne, dowolne urządzenie za pośrednictwem portalu internetowego Xiaomi Cloud. Co ważne: pozostałe, zsynchronizowane z chmurą elementy, czyli na przykład kontakty, notatki czy wiadomości, pozostaną nadal dostępne – zniknie jedynie funkcja synchronizacji fotografii i wideo.

Kiedy Chmura Xiaomi straci funkcję synchronizacji zdjęć i filmów?

Producent nie podał konkretnych dat, ale proces wygaszania usługi został podzielony na dwa etapy. Pierwszy zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku – funkcja synchronizacji galerii zostanie wyłączona, użytkownicy nie będą mogli wykupić jej subskrypcji, a ostatnie płatności zostaną zwrócone. Ponadto w Galerii na urządzeniach Xiaomi pojawi się opcja migracji plików do Zdjęć Google. Z kolei w 2023 roku możliwość migracji zostanie zablokowana, podobnie jak pobrania zdjęć i filmów. Jednocześnie wszystkie zapisane fotografie i wideo w chmurze zostaną bezpowrotnie skasowane.

Nie wszędzie usługa będzie jednak wygaszana w tym samym czasie. Proces będzie się odbywał w krajach podzielonych na trzy grupy, a dla każdej grupy zaplanowano inny harmonogram. Na tę chwilę nie znamy żadnych terminów, nie wiemy też, w którym „koszyku” znajduje się Polska.

Jak przenieść zdjęcia i filmy z Chmury Xiaomi do Zdjęć Google?

Jak zostało wspomniane, możliwość przeniesienia zsynchronizowanej zawartości galerii będzie dostępna bezpośrednio w Galerii i w aplikacji chmury na urządzeniach marki. Zdjęcia Google oferują 15 GB przestrzeni w chmurze za darmo – jest ona współdzielona z Dyskiem Google i Gmailem. W razie potrzeby można dokupić dodatkowe miejsce w ramach Google One – 100 GB za 8,99 złotych miesięcznie, 200 GB za 13,99 złotych miesięcznie lub 2 TB za 46,99 złotych miesięcznie.

Po uruchomieniu Galerii zobaczycie przycisk „Rozpocznij migrację”, natomiast po wejściu w ustawienia chmury „Przenieś do Zdjęć Google”. Po dotknięciu go, będziecie musieli wybrać konto Google, na które chcecie przenieść swoje zsynchronizowane zdjęcia i filmy oraz przyznać wszystkie wymagane uprawnienia.

Później otrzymacie ofertę powitalną na dodatkowe miejsce w chmurze Google, jeśli dostępna za darmo przestrzeń (15 GB) okaże się za mała, żeby przenieść wszystkie fotografie i wideo. Jeżeli tak nie będzie, migracja rozpocznie się automatycznie, a jej status sprawdzicie w aplikacji Galeria.

Jak przenieść zdjęcia i filmy z Xiaomi Cloud do Zdjęć Google? (źródło: Xiaomi)

Na koniec jeszcze jedna, bardzo ważna informacja: aby móc dokonać migracji, konieczne będzie posiadanie najnowszej wersji aplikacji Galeria. Niestety, Xiaomi nie podaje w tym momencie numeru jej wersji – zapewne poda ją, kiedy uzupełni daty w swoim harmonogramie wygaszania funkcji synchronizacji galerii w Xiaomi Cloud.

W przypadku niepowodzenia, gdy wystąpi błąd migracji, można próbować ręcznie jeszcze raz uruchomić proces przenoszenia zdjęć i filmów do Zdjęć Google, ale producent zaleca odczekanie przynajmniej 24 godzin przed kolejną próbą. Jeśli nadal się nie uda, wtedy zaleca się pobranie wszystkich plików na urządzenie z platformy internetowej Xiaomi Cloud.

Xiaomi informuje też, że po uruchomieniu procesu migracji można zmienić konto Google, na które zostaną przeniesione pliki. Można to jednak zrobić maksymalnie trzy razy, nie więcej, aczkolwiek to prawdopodobnie i tak za dużo, gdyż przeciętny użytkownik smartfona z Androidem posiada tylko jedno konto Google.