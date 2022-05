Xiaomi zajmuje miejsce Huawei. Nadchodzi nowa era

Pierwsze informacje, że Xiaomi zajmie miejsce Huawei, pojawiły się już rok temu. Kilka tygodni wcześniej ujawniono mocne dowody na to posunięcie, a dziś producent oficjalnie to potwierdził. Nadchodzi nowa era mobilnej fotografii.

Reklama

Mówiło się o tym już od kilkunastu miesięcy

Pierwsze informacje o „rozwodzie” Huawei z Leica pojawiły się już rok temu, w maju 2021 roku. Niemiecka marka fotograficzna nie zamierzała jednak pozostać osamotniona – szukała nowych partnerów technologicznych, wśród których wymieniano Xiaomi, Sharpa i Gionee. Już miesiąc później na rynku zadebiutował Leica Leitz Phone 1, który czerpał garściami z modelu Sharp AQUOS R6.

Przez wiele miesięcy nie pojawiały się informacje na temat współpracy z pozostałą dwójką – do czasu, gdy kilka tygodni temu w kodzie chińskiej wersji Edytora Galerii odkryto mocne dowody na to, że Xiaomi również zbrata się z marką Leica. Kacper Skrzypek z MIUI Polska odnalazł bowiem ciągi, związane z filtrami do edycji zdjęć i filmów – wśród nich pojawiło się kilka pozycji z „leica” w nazwie (m.in. leica_monochrome, leica_natural i leica_vivid).

Xiaomi oficjalnie ogłasza współpracę z marką Leica

Xiaomi i Leica mają te same pomysły dotyczące mobilnego obrazowania. Obie firmy są chętne do ciągłego badania wydajności optycznej i doświadczenia fotograficznego w erze mobilnego obrazowania poprzez ekstremalne przełomy technologiczne i dążenia estetyczne.

7.7 Ocena

Takimi właśnie słowami chiński gigant oficjalnie ogłosił nawiązanie strategicznej współpracy w dziedzinie mobilnego obrazowania z niemiecką legendą fotografii. Co więcej, jednocześnie zapowiedział, że pierwsze dwa smartfony, opracowanie wspólnie przez obie firmy, zostaną oficjalnie zaprezentowane już w lipcu 2022 roku.

źródło: Xiaomi

Lei Jun, chairman i CEO Xiaomi Group, powiedział, że ta współpraca zapewni mocne wzmocnienie strategii obrazowania Xiaomi. Z kolei Matthias Harsch, CEO Leica Camera AG, uważa, że oba przedsiębiorstwa są globalnymi markami premium i podczas tego bezprecedensowego procesu głębokiej współpracy obie strony sukcesywnie pracowały nad tym, aby dostarczyć klientom nową erę mobilnej fotografii. Ponadto jest przekonany, że pierwszy wspólnie opracowany flagowy smartfon uwidacznia pionierski postęp obu firm.

Na tę chwilę nie wiadomo, o jakich smartfonach mowa. Niewykluczone jednak, że o serii MIX 5 albo nowej generacji serii 12.