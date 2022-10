Jest szansa, że pierwszy smartfon z nowym Snapdragonem nie spłonie podczas testów wydajności

Procesory Qualcomm Snapdragon, zwłaszcza te z najwyższej półki, dość często zmagały się z problemami związanymi z przegrzewaniem się. Nowy chipset ma ni być tak gorący.

Poprawa wydajności Snapdragona, ale bez temperatur

Ostatnie wydania flagowych procesorów Qualcomma to prawdziwa ruletka. W niektórych smartfonach potrafią one naprawdę nieźle się zagrzać. Najnowsze doniesienia dotyczące kolejnej wersji topowego Snapdragona sugerują, że może w tej dziedzinie dojść do poprawy.

Według jednego z szanowanych informatorów, Snapdragon 8 Gen 2 poprawi moc procesora o 10%, a wydajność energetyczną o 15%. Grafika ma radzić sobie z w grach o 20% lepiej, zaś chip SI będzie analizować operacje o 10% szybciej – wszystko w porównaniu z układem Snapdragon 8+ Gen 1.

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (fot. Qualcomm)

Jak sugeruje źródło, problem nagrzewających się urządzeń ma zniknąć całkowicie. To dobre wieści – nie zaznał stresu ten, komu smartfon latem nie chciał włączyć aplikacji aparatu lub naładować baterii z powodu przegrzewającej się obudowy.

SoC będzie produkowany w technologii 4 nm. Ma wykorzystywać zmieniony układ ośmiu rdzeni w konfiguracji „1+2+2+3”. Rdzeń prowadzący, Cortex X3, jest o 22% bardziej wydajny niż dotychczas wykorzystywany Cortex X2.

Oprócz tego, na waflu układu znajdzie się także modem X70 5G, jak również chip graficzny Adreno 740, który w testach AnTuTu wykręca ponad 1,2 mln punktów.

Kiedy pierwszy smartfon z nowym procesorem?

Qualcomm zaprezentuje swój nowy chipset podczas dorocznej konferencji, która tym razem przypada na dni 15-17 listopada. Odrobinę wcześniej lub nieco później możemy spodziewać się zapowiedzi flagowego urządzenia Xiaomi 13. Producent ma wskazać na ten sprzęt jako na pierwszy smartfon z nowym procesorem Qualcomma. Jest więc na co czekać!