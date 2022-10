Nowy Infinix jest mocno przeciętny, ale przynajmniej jest ładny i tani

Jeszcze do niedawna przechodziliśmy obojętnie obok smartfonów tej marki. Odkąd jednak Infinix wszedł oficjalnie do Polski w czerwcu 2022 roku, każda jego nowość może potencjalnie być dostępna również w Polsce. Ten smartfon jest skierowany do klientów o niezbyt wysokich wymaganiach, na co jednoznacznie wskazuje jego niewygórowana cena.

Specyfikacja Infinix HOT 20

Najmocniejszą stroną tego modelu niewątpliwie jest jego design, który przyciąga wzrok, szczególnie że HOT 20 będzie dostępny w aż czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej, niebieskiej i fioletowej. Co jednak oprócz atrakcyjnego dla oka designu zaoferuje najnowszy smartfon marki?

Jak zostało już zaakcentowane, lista parametrów tego urządzenia jest mocno przeciętna. Co prawda oferuje ono wyświetlacz TFT IPS o przekątnej 6,82 cala z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i próbkowania dotyku z prędkością 180 Hz, ale jednocześnie ma on rozdzielczość jedynie HD+ 1640×720 pikseli (proporcje 20,5:9), co oznacza, że bardziej spostrzegawczy dostrzegą brak ostrości różnych elementów wyświetlanych na ekranie. Współczynnik DPI jest bowiem niski jak na tak dużą przekątną.

Jednostką centralną tego modelu jest SoC MediaTek Helio G85, który ma już 2,5 roku na karku i nie zapewnia wsparcia dla obsługi sieci 5G, a w AnTuTu „wykręca” jedynie ~250 tysięcy punktów. Użytkownicy dostaną do dyspozycji 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o pojemności do 1 TB i – w zależności od wersji – 4 GB lub 6 GB RAM wraz z funkcją Extended RAM, która pozwala zyskać do 5 GB dodatkowej pamięci operacyjnej kosztem pamięci flash.

Nowy HOT 20 oferuje również podwójny aparat na tyle, w skład którego wchodzi główny o rozdzielczości 50 Mpix z przysłoną f/1.6 i AI Lens (towarzyszy im poczwórna dioda doświetlająca), a także jeden na przodzie – 8 Mpix. Ponadto urządzenie odda swoim właścicielom do dyspozycji m.in. radio FM, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC, dual SIM, funkcję USB OTG (ładowanie zwrotne 5 W) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość zasili akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie można naładować przewodowo z mocą 18 W przez port USB-C.

Infinix HOT 20 fabrycznie pracuje na systemie Android 12, ma wymiary 170,67×77,44×8,32 mm i waży 198 gramów.

Cena, dostępność

Infinix HOT 20 jest już dostępny w Tajlandii w dwóch konfiguracjach. Tańsza z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej standardowo będzie kosztowała 4799 batów (równowartość ~630 złotych), a wersja z 6 GB RAM i również 128 GB wbudowanej pamięci 5299 batów (~700 złotych), lecz producent przygotował promocję na start, w ramach której klienci kupią ten model w niższej cenie – co ciekawe, na Shopee.