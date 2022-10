iPhone jest bogiem wśród nastolatków

Smartfony od Apple mają zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników, ale zdecydowanie nie da się im odmówić popularności. iPhone’y są wciąż jednymi z najchętniej kupowanych modeli w wielu krajach rozwiniętych. Mowa tu jednak o statystykach ogólnych, a co z nastolatkami? Jaka część z nich korzysta z iPhone’ów?

Statystyki mówią jasno – nastolatkowie kochają iPhone’y

Światło dziennie ujrzały właśnie nowe statystyki, które m.in. zdradzają, jak wiele nastolatków w USA korzysta ze smartfonów Apple. Wynika z nich, że w posiadaniu iPhone’a jest aż 87% osób w wieku nastoletnim, a 88% spodziewa się, że ich następnym urządzeniem mobilnym będzie smartfon od giganta z Cupertino.

Choć statystyki te dotyczą Stanów Zjednoczonych i pochodzą z ankiet, to i tak pokazują, jak popularnym urządzeniem stał się iPhone. Mówią one wprost: osoby w wieku nastoletnim są zafascynowane smartfonami Apple i wręcz nie wyobrażają sobie życia bez nich. Czy jest to spowodowane jakością urządzeń tego producenta, czy może modą? Tego niestety nie wiem, ale się domyślam 😉

Jeśli porównamy te dane ze statystykami z 2012 roku, to okaże się, że wzrost zainteresowania iPhone’ami wśród nastolatków jest naprawdę godny pozazdroszczenia przez konkurencję. Dekadę temu w posiadaniu smartfona od Apple było „jedynie” 40% nastolatków, a więc odsetek posiadaczy iPhone’ów w tej grupie wiekowej wzrósł ponad dwukrotnie.

Apple Watch również popularny, a w tle media społecznościowe i gry

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Piper Sandler wspominają również o smartwatchach Apple. Okazuje się, że 31% nastolatków w USA posiada Apple Watcha. Jest to więc o wiele gorszy wynik niż w przypadku smartfonów tego producenta, ale i tak uważam, że jest on godny podziwu.

W ankiecie brało udział 14500 nastolatków ze średnią wieku 15,8 lat. Polegała ona nie tylko na pytaniu o posiadanie urządzeń Apple, ale również korzystania przez pytanych z różnych mediów społecznościowych.

Z wyników dowiadujemy się, że amerykańscy nastolatkowie spośród wszystkich mediów społecznościowych najchętniej wybierają TikToka (38%), a na pozostałych miejscach podium znalazły się Snapchat i Instagram z wynikami kolejno 30% i 20%.

Jeśli natomiast chodzi o oglądanie filmów, to 32% dziennie przyswajanego wideo jest przez nastolatków na Netflixie, a 29% na YouTube. Gry komputerowe stanowią 12% wydatków ankietowanych, natomiast 30% z nich przewiduje zakup konsoli do gier najnowszej generacji w ciągu najbliższych dwóch lat.