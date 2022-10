Czym będzie kusił nowy smartfon OPPO? Sprawdź, bo my już wiemy

Oficjalnej premiery serii OPPO Reno 9 spodziewamy się jeszcze w tym roku – producent najprawdopodobniej zaprezentuje nową generację rodziny Reno już w październiku lub najpóźniej w listopadzie. My już teraz wiemy jednak, co zaoferuje jeden z jej przedstawicieli.

Specyfikacja OPPO Reno 9 ujawniona przed premierą

Jeden z najlepiej poinformowanych leaksterów z Chin, Digital Chat Station, ujawnił informacje na temat listy parametrów modelu PHM110, który zadebiutuje wkrótce na rynku jako przedstawiciel nowej generacji serii Reno. Patrząc na nią przez pryzmat specyfikacji urządzeń z poprzedniej, można dojść do wniosku, że będzie to Reno 9 Pro lub nawet Reno 9 Pro+, choć niewykluczone, że OPPO planuje całkowicie zrewidować linię Reno i będzie to podstawowy Reno 9.

Nadchodzący smartfon OPPO zaoferuje bowiem 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2412×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, który będzie zachodził na obie krawędzi urządzenia. Ponadto zintegrowany z nim zostanie czytnik linii papilarnych. Podobny ekran ma Reno 8 Pro+ (w wersji chińskiej).

źródło: Weibo

Na pokładzie nowego smartfona z serii Reno 9 znajdzie się też procesor Qualcomm Snapdragon 778G+. Informacja ta wywołała ogromne poruszenie, ponieważ Reno 8 Pro (w wersji chińskiej) ma SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, zatem producent zrobi krok w tył. Jednocześnie może zrobić dwa w przód, ponieważ za kulisami mówi się, że ta mobilna platforma Snapdragon nie spełniła oczekiwań – być może właśnie dlatego urządzenia z nią można policzyć na palcach jednej ręki (i nawet nie trzeba mieć wszystkich pięciu, aby to zrobić).

Nowy smartfon OPPO z serii Reno 9 otrzyma też 12 GB RAM i akumulator o pojemności 4500 mAh, który będzie można ładować przewodowo z mocą 67 W. Czy (w końcu) pojawi się również wsparcie dla ładowania indukcyjnego jak w nowym, nieflagowym Xiaomi? Niestety, na razie nie ma o tym mowy, a to jeden z największych braków w linii Reno.

Należy natomiast spodziewać się wsparcia dla nowego, zunifikowanego standardu szybkiego ładowania UFCS (Universal Fast Charging Specification), nadzorowanego przez China Academy of Information and Communications Technology. Technologia ta początkowo obsługiwać ma ładowanie przewodowe o mocy 40 W i 65 W.

Co jeszcze zaoferuje nowy smartfon OPPO?

Jeszcze przed oficjalną premierą dowiedzieliśmy się też, że nadchodzące urządzenie z serii Reno 9 zaoferuje aparat o rozdzielczości 32 Mpix do selfie i rozmów wideo na panelu przednim oraz główny z matrycą 64 Mpix na tyle, obok którego znajdą się jeszcze dwa inne. Na tę chwilę nie znamy ich parametrów, aczkolwiek wśród nich powinien pojawić się aparat z obiektywem ultraszerokokątnym.