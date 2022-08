Xiaomi zrobi w Xiaomi 13 to samo, co Samsung w serii Galaxy S

Producenci nieustannie oglądają się na siebie i postępują analogicznie. Przede wszystkim po to, aby przypodobać się jak największej liczbie klientów, ale czasami jest to też związane z sytuacją w łańcuchach dostaw. Co stoi za tą decyzją Xiaomi – nie wiemy, ale podobnie zrobił też Samsung już dwa lata temu.

Premiera Xiaomi 13 coraz bliżej

Każdy kolejny dzień przybliża nas do prezentacji serii Xiaomi 13. Chodzą słuchy, że może zadebiutować już w listopadzie, ale to wciąż niepotwierdzone pogłoski. Mimo wszystko premiera jeszcze w 2022 roku nie będzie dla nas niespodzianką, bowiem poprzednie dwie generacje flagowców marki zostały zaprezentowane w grudniu 2020 i 2021 roku.

Informacje o premierze już w listopadzie są związane z faktem, że właśnie w tym miesiącu (a nie w grudniu, jak w poprzednich latach) Qualcomm oficjalnie zaanonsuje swoją najnowszą, topową platformę mobilną Snapdragon 8 Gen 2. Xiaomi może być więc pierwszym producentem, który zaprezentuje smartfon z tym procesorem (a na pewno będzie jednym z pierwszych, jak co roku).

Xiaomi 13 jak Samsung Galaxy S21

Nic zatem dziwnego, że dociera do nas coraz więcej informacji na temat nadchodzących flagowców marki. Według doniesień, przekazanych przez renomowanego leakstera z Chin, Digital Chat Station, producent przygotowuje do premiery dwa modele z układem SM8550, pod którym ukrywa się najnowszy, flagowy SoC Qualcomm Snapdragon.

O ile te informacje nie są żadną rewelacją, a raczej „oczywistą oczywistością”, o tyle kolejne są już sporym zaskoczeniem. Digital Chat Station podaje bowiem, że tylko jeden z modeli otrzyma obustronnie zakrzywiony ekran, podczas gdy drugi płaski. Dla przypomnienia, zarówno Xiaomi 11 i 11 Pro (niedostępny w Polsce), jak i Xiaomi 12 i 12 Pro mają wyświetlacze, które zachodzą na oba boki smartfonów.

Można się tutaj dopatrzeć się analogii do posunięcia Samsunga – wszystkie modele z serii Galaxy S20 miały obustronnie zakrzywione ekrany, natomiast w kolejnych dwóch generacjach został on zarezerwowany tylko dla wersji z dopiskiem „Ultra”. Jednocześnie Samsung zredukował rozdzielczość z WQHD+ do Full HD+.

Xiaomi ma zrobić jednak coś odwrotnego, ponieważ według doniesień Digital Chat Station, oba smartfony zostaną wyposażone w wyświetlacze o rozdzielczości 2K z matrycą LTPO, podczas gdy w poprzedniej generacji tylko model z dopiskiem „Pro” ma ekran 2K.