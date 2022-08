Nie korzystaj z Android Auto. Oszczędzisz czas i mnóstwo nerwów

Patrząc na liczbę błędów zgłaszanych w Android Auto, przychodzi pomysł na tylko jedno rozwiązanie – zapomnieć o tym niedopracowanym oprogramowaniu i korzystać chociażby z Map Google bezpośrednio na wyświetlaczu smartfona. Tym razem użytkownicy skarżą się na komunikat błędnie sugerujący, że ich smartfon nie jest kompatybilny.

Reklama

Nie wygląda to zbyt dobrze. Można powiedzieć, że jest tragicznie

Oczywiście niewykluczone, że należysz do grona wybrańców, którzy dotychczas nie mieli żadnych problemów z Android Auto. Warto jednak zauważyć, że nie wszyscy mają tyle szczęścia. Łatwo jest znaleźć liczne skargi o błędach występujących w oprogramowaniu Google. Dodam, że rozmawiając ze znajomymi, także często słyszę o problemach ze stabilnym połączeniem czy nawet brakiem możliwości uruchomienia tej nakładki na system infotainment.

Można odnieść wrażenie, że Android Auto traktowany jest przez Google jako produkt drugiej kategorii. Takie podejście dziwi, gdy spojrzymy na chociażby popularność aplikacji w Sklepie Google Play, bowiem licznik wskazuje liczbę ponad 1 mld pobrań.

Tylko w tym roku mogliśmy już usłyszeć o licznych problemach w Android Auto. Właściciele smartfonów Samsunga przez wiele tygodni skarżyli się na poważne błędy – np. czarny ekran po podłączeniu smartfona do samochodu. Problemy pojawiały się również w przypadku połączenia bezprzewodowego na wielu różnych smartfonach, niektórzy doświadczali błędów interfejsu, a Mapy Google nie zawsze chciały działać poprawnie.

Android Auto w BMW serii 5 (fot. BMW)

Co więcej, część użytkowników musiała zrezygnować z Android Auto przed sylwestrowym wyjazdem w minionym roku, a w grudniu 2021 roku pojawiły się jeszcze doniesienia o błędach związanych z aplikacjami muzycznymi.

Jeśli chciałbym opisać wszystkie błędy w Android Auto, które pojawiły się w ciągu ostatnich dwóch lat, to myślę, że powstałaby całkiem pokaźna książka. Delikatnie mówiąc, nie wygląda to zbyt dobrze, szczególnie gdy spojrzymy na konkurencyjny Apple CarPlay, charakteryzujący się odczuwalnie wyższą jakością.

Użytkownicy Android Auto skarżą się na kolejny błąd

Jak wskazuje serwis 9to5Google, aktualizacja 7.8.6, która została szeroko udostępniona na całym świecie, spowodowała problemy u wielu osób. Warto zaznaczyć, że błąd jest naprawdę poważny, bowiem uniemożliwia korzystanie z oprogramowania Google.

Wyświetlane komunikaty różnią się w zależności od posiadanego samochodu (fot. Google Support)

W ciągu ostatnich czterech dni na forach pomocy technicznej Google przybyło ponad 100 raportów. Użytkownicy informują w nich, że po zainstalowaniu aktualizacji na ekranach w samochodach zaczął pojawiać się komunikat świadczący o korzystaniu z niezgodnego smartfona. Oczywiście jest to błąd, bowiem wyświetla się w przypadku jak najbardziej obsługiwanych smartfonów.

Na podstawie wspomnianych raportów można stwierdzić, że problem nie jest powiązany z żadnym konkretnym smartfonem czy producentem. Występuje on m.in. na modelach Samsunga – Galaxy S9, S10, S20, S21, S22, Note 20 i Galaxy Z Flip 3, a także na smartfonach Xiaomi, ASUSA, OnePlusa czy Google Pixelach.

Google już wie o opisywanym problemie, aczkolwiek firma nie przedstawiła jeszcze żadnego oficjalnego rozwiązania. Niektórzy sugerują, że można spróbować zapisać się do programu Android Auto beta i pobrać najnowszą testową wersję. Możliwe, że pomoże to przywrócić poprawnie działanie Android Auto, ale nie jest to metoda w pełni skuteczna.

Aktualizacja:

Google rozpoczęło udostępnianie kolejnej wersji – o oznaczeniu 8.0, ale – jak zauważa serwis 9to5Google – nie przynosi ona wyczekiwanych, zapowiadanych przez producenta zmian w designie interfejsu. Nie wiadomo na tę chwilę, czy naprawia ona przywoływane powyżej błędy z kompatybilnością podłączanych smartfonów – okaże się, gdy będą mogli ją pobrać użytkownicy, którzy zgłaszają takie problemy.