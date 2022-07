Czy ASUS Zenfone 9 to najbardziej kompaktowy flagowiec na rynku? Sprawdzamy!

ASUS Zenfone 8, który zadebiutował 12 maja 2021 roku, wzbudził duże zainteresowanie, ponieważ był wyjątkowo kompaktowym flagowcem z Androidem. Wydawałoby się, że bezpośredni następca – zaprezentowany dziś ASUS Zenfone 9, również zasłużył na to miano. Czy jednak tak jest w rzeczywistości? Cóż, okazuje się, że… No właśnie, jak wypada na tle bezpośredniej konkurencji?

ASUS Zenfone 9 vs iPhone 13 i 13 mini

Dla przypomnienia, ASUS Zenfone 8 miał wymiary 148×68,5×8,9 mm, ważył 169 gramów i dysponował akumulatorem o pojemności 4000 mAh, który można ładować z mocą do 30 W (tylko przewodowo). Najnowszy, zaprezentowany dziś ASUS Zenfone 9 mierzy z kolei 146,5×68,1×9,1 mm, waży 169 gramów i ma 4300 mAh akumulator (także ze wsparciem dla 30 W ładowania przewodowego; nie obsługuje indukcyjnego, w zestawie zasilacz o mocy 30 W). Bezpośredni następca jest więc niższy o 1,5 mm i węższy o 0,4 mm, ale jednocześnie grubszy o 0,2 mm. Waga pozostała zaś niezmienna, podobnie jak przekątna ekranu – 5,9 cala.

Sugerując się samą wartością przekątnej ekranu, można by było dojść do wniosku, że ASUS Zenfone 9 to faktycznie najbardziej kompaktowy flagowiec, a przynajmniej z Androidem, bowiem miano najbardziej „poręcznego” high-enda należy się iPhone’owi 13 mini z 5,4-calowym ekranem, który ma wymiary 131,5×64,2×7,65 mm i waży 140 gramów. Apple tego nie podaje, ale model ten ma też akumulator o pojemności 2406 mAh, który według deklaracji producenta zapewni do 17 godzin odtwarzania wideo, do 13 godzin odtwarzania wideo (przesyłanego strumieniowo) lub do 55 godzin odtwarzania dźwięku.

iPhone 13 mini jest jednak mniej popularnym modelem niż iPhone 13 z 6,1-calowym ekranem, którego – patrząc przez pryzmat Zenfone’a 9 – również można nazwać „poręcznym”, bowiem ma on wymiary 146,7×71,5×7,65 mm i waży 173 gramy. Urządzenie ma akumulator o pojemności 3227 mAh, który ma zapewnić do 19 godzin odtwarzania wideo, do 15 godzin odtwarzania wideo (przesyłanego strumieniowo) lub do 75 godzin odtwarzania dźwięku.

iPhone 13 mini (po lewej) i iPhone 13 (po prawej) / fot. Jan Smoliński (Tabletowo.pl)

Oba iPhone’y obsługują szybkie ładowanie przewodowe (zasilaczem o mocy 20 W lub wyższej – sprzedawanym oddzielnie – do 50% w 30 minut) oraz indukcyjne (MagSafe z mocą do 15 W, bezprzewodowe Qi do 7,5 W).

ASUS Zenfone 9 vs Samsung Galaxy S22 oraz Xiaomi 12 i 12X

Galaxy S22, który oferuje wyświetlacz o przekątnej 6,1 cala, ma natomiast wymiary 146×70,6×7,6 mm i waży 167 gramów. Model ten wyposażony jest w akumulator o pojemności 3700 mAh, który można ładować przewodowo z mocą do 25 W (ładowarka sprzedawana osobno) i indukcyjnie z mocą do 15 W. Ponadto urządzenie wspiera zwrotne ładowanie bezprzewodowe o mocy do 4,5 W.

Ponadto zdecydowaliśmy się też porównać Zenfone’a 9 z Xiaomi 12 i 12X, ponieważ producent przekonuje, że idealnie leżą one w dłoni. W rzeczywistości są jednak zauważalnie większe od poprzednio wymienionych modeli, bowiem mają wymiary 152,7×69,9×8,16 mm i ważą 180 gramów lub 176 gramów (odpowiednio Xiaomi 12 i 12X). Oba wyposażono też w akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 67 W (zasilacz 67 W znajduje się w zestawie), a ponadto Xiaomi 12 obsługuje ładowanie indukcyjne o mocy 50 W i zwrotne bezprzewodowe o mocy 10 W.

Bonus: Google Pixel 6a i iPhone SE 2022

Warunkowo dodamy do porównania również jeszcze te dwa modele. „Warunkowo”, ponieważ Google Pixel 6a nie jest oficjalnie dostępny w Polsce i wielkościowo jest podobny do flagowca Xiaomi, a iPhone SE 2022 co prawda jest kompaktowy, ale jednak nie high-endowy. Google Pixel 6a z 6,1-calowym ekranem ma wymiary 152,2×71,8×8,9 mm i waży 178 gramów oraz dysponuje akumulatorem o pojemności 4410 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie przewodowe do 18 W (zasilacz sprzedawany osobno).

Z kolei iPhone SE 2022 z wyświetlaczem o przekątnej 4,7 cala (i grubymi ramami dookoła) mierzy 138,4×67,3×7,3 mm i waży 144 gramy. Akumulator o pojemności 2018 mAh ma natomiast zapewnić do 15 godzin odtwarzania wideo, do 10 godzin odtwarzania wideo (przesyłanego strumieniowo) lub do 50 godzin odtwarzania dźwięku. Urządzenie obsługuje szybkie ładowanie przewodowe (zasilacz sprzedawany oddzielnie) oraz indukcyjne (Qi).

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Podsumowanie

Jak widać, miano najbardziej kompaktowego smartfona (znanej marki) należy się iPhone’owi SE 2022. Z kolei za najbardziej poręcznego high-enda trzeba uznać iPhone’a 13 mini. Pozostałe, wymienione modele są już większe, aczkolwiek mimo wszystko wciąż relatywnie niewielkie, jeśli porównać je ze zdecydowaną większością smartfonów na rynku.