Wyjeżdżasz na Sylwestra? Android Auto może sprawić Ci niemiłą niespodziankę

Końcówka roku dla użytkowników Android Auto w Polsce okazała się naprawdę przyjemna. Niestety, nie obyło się bez problemów, a jeden z nich potrafi być naprawdę irytujący.

Świetne wiadomości, ale spóźnione

Dopiero co dowiedzieliśmy się, że po latach wyczekiwania Android Auto wreszcie oficjalnie zadebiutował w Polsce. To bardzo dobra informacja, aczkolwiek jego wprowadzenie odbyło się stanowczy zbyt późno.

Warto mieć na uwadze, że konkurencyjny Apple CarPlay pojawił się znacznie wcześniej, a mówimy tutaj o firmie z Cupertino, która raczej nie słynie ze zdrowego podejścia do polskiego rynku. Ponadto, wiele osób już zdążyło przeprowadzić instalacje z pominięciem Google Play. Oprogramowanie Google jest już wbudowane w smartfony z Androidem 10 i nowszymi wersjami, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć do niego dostęp w Polsce.

No cóż, lepiej późno niż wcale. Jak już wspomniałem w tekście opisującym premierę Android Auto w Polsce, liczę, że przyczyni się ona do poprawy obsługi Asystenta Google. Niestety, zanim to się stanie, Google musi rozwiązać inny problem.

Ponowne uruchamianie się nawigacji

Śmiem twierdzić, że większości osób korzysta w Android Auto z trzech głównych funkcji – odtwarzania muzyki, odbierania/wykonywania połączeń, a także nawigacji. Okazuje się, że najnowszy błąd dotyczy jednej z tych wymienionych funkcji.

Mapy Google w Android Auto (fot. Google)

Serwis Autoevolution zwraca uwagę na skargi użytkowników, którzy informują o błędach związanych z Mapami Google. Aplikacja, bez jakiejkolwiek łatwej do wskazania przyczyny, uruchamia się ponownie podczas aktywnego prowadzenia do celu. Błąd potrafi pojawiać się co około 5 lub 10 minut.

Co prawda, po restarcie Mapy Google wracają do nawigowania do wcześniej wybranego celu, ale wielokrotne ponowne uruchamianie aplikacji potrafi być irytujące. Co więcej, w wybranych scenariuszach przez takie zachowanie możemy pomylić drogę – np. gdy nawigacja wyłączy się przy dojeżdżaniu do rozbudowanego skrzyżowania.

Jak wynika ze skarg, problem występuje zarówno w przypadku połączenia bezprzewodowego, jak i tego z wykorzystaniem kabla. Obecnie nie istnieje żadne pewne obejście, więc ponownie instalując aplikację czy restartując smartfon możemy tylko niepotrzebnie stracić czas.

Przyczyna błędu nie jest znana. Możliwe, że problem leży po stronie Map Google, więc warto poczekać na wydanie aktualizacji aplikacji. Oczywiście nie należy wykluczać, że winne jest jednak Android Auto.