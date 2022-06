Nowy Apple CarPlay – wszystko, co należy wiedzieć

Podczas tegorocznej konferencji WWDC zaprezentowana została nowa wersja Apple CarPlay. Mamy do czynienia z największymi zmianami w historii tego oprogramowania dla kierowców.

Reklama

Apple CarPlay na wszystkich ekranach w samochodzie

Obecnie oprogramowanie Apple wyświetlane jest na jednym ekranie w samochodzie, aczkolwiek teoretycznie może pojawić się również na cyfrowych zegarach za kierownicą. Tak, teoretycznie, ponieważ żaden samochód tego nie obsługuje. Wyjątkiem są BMW z systemem infotainment iDrive 8.0, w których możemy wyświetlić nawigację na wirtualnych zegarach, ale funkcja ograniczona jest tylko do Map Apple.

Nowy Apple CarPlay wprowadza tutaj spore zmiany, umożliwiając „rozciągnięcie” interfejsu na wszystkie wyświetlacze dostępne w samochodzie. Co więcej, znacząco zwiększony został poziom integracji z samochodem, zbliżając się do tego, co oferuje natywny system infotainment.

Jak mogliśmy zobaczyć na prezentacji WWDC 2022, nie wychodząc z oprogramowania Apple kierowca będzie mógł zmieniać niektóre ustawienia auta – np. radio lub klimatyzację. Oznacza to, że zmniejszona zostanie liczba sytuacji, w których konieczne będzie przejście do systemu infotainment – oczywiście wciąż niektóre funkcje pojazdu będą tego wymagały.

W związku z tym, że CarPlay będzie mógł zostać w pełni wyświetlany na cyfrowych zegarach, otrzyma od samochodu niezbędny pakiet danych – np. prędkość, zasięg, stan baku paliwa czy chociażby aktualne obroty silnika. Dodatkowo cyfrowe zegary zapewnią sporo opcji personalizacji wyglądu, zadowoleni powinni być zwolennicy bardziej klasycznego wyglądu, jak i również osoby wolące nowoczesne interfejsy.

Na pierwszy rzut oka całość wygląda jak pełnoprawny system infotainment, ale tak naprawdę nie jest to bezpośrednia konkurencja dla chociażby Android Automotive. Wciąż mamy bowiem do czynienia z nakładką na już zainstalowany system w samochodzie, która do działania wymaga podłączenia iPhone’a.

Nie będzie dostępny we wszystkich samochodach

Niestety, nowy Apple CarPlay nie trafi do wszystkich użytkowników wraz z premierą iOS 16. Firma z Cupertino podaje, że pierwsze auta, wspierające ogłoszone zmiany, pojawią się na rynku pod koniec 2023 roku. Będziemy więc musieli trochę poczekać.

Nie wystarczy więc mieć iPhone’a z odpowiednią wersją iOS, ale również konieczny jest samochód, który będzie obsługiwał oprogramowanie Apple i pozwoli na „rozciągnięcie” interfejsu na wszystkie ekrany.

Podczas WWDC podana została lista producentów samochodów, którzy zdecydowali się na współpracę z zespołem Tima Cooka. Wśród nich mamy następujące marki: Land Rover (a więc pewnie również Range Rover), Mercedes, Porsche, Nissan, Ford, Lincoln, Audi, Jaguar, Acura, Volvo, Honda, Renault, Infinity i Polestar.

Co prawda, BMW nie było jedną z pierwszych firm, które zdecydowały się wprowadzić CarPlay do swoich samochodów, ale w ostatnich lat stosunki z Apple wyglądały naprawdę dobrze. To właśnie w BMW zadebiutował cyfrowy kluczyk Apple, który dość szybko doczekał się rozszerzenia o technologię UWB. To również Bawarczycy umożliwiają w iDrive 8.0 wyświetlanie Map Apple na cyfrowych zegarach. W związku z tym, zaskakujący jest brak BMW na liście marek wspierających ogłoszone zmiany.

Oczywiście nieobecność BMW nie oznacza, że obsługa nowego CarPlay nie zostanie wprowadzona w przyszłości. Podobnie może być w przypadku innych producentów – jak Volkswagen, Skoda czy Toyota. Warto dodać, że BMW w oświadczeniu dla The Verge ogłosiło, że poszukuje już sposobów na to, jak może zintegrować nowe oprogramowanie Apple z własnym systemem iDrive.

Mniejsze nowości w CarPlay pojawią się już wraz z iOS 16

Oczywiście na rewolucję w Apple CarPlay musimy jeszcze poczekać. Nie oznacza to jednak, że po zainstalowaniu iOS 16 nie zobaczymy żadnych zmian.

Jak informuje serwis AppleInsider, tegoroczna aktualizacja przynosi usprawnienia w wysłaniu wiadomości – po przeczytaniu przez Siri podyktowanej wiadomości nie jest już konieczne potwierdzenie zamiaru jej wysłania. W aplikacji Podcasty dodana została nowa sekcja, która ułatwia znalezienie zapisanych odcinków, a także tych najnowszych od obserwowanych twórców.

Dodano również wsparcie dla dwóch nowych typów aplikacji – aplikacje do tankowania oraz aplikacje „do czynności związanych z prowadzeniem” (np. płacenie za przejazd autostradą). Niewykluczone, że w kolejnych beta wersjach iOS 16 pojawią się jeszcze inne nowości.