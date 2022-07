Kolejny błąd w Android Auto. Źle to wygląda

Jeśli po uruchomieniu Android Auto zobaczyłeś naprawdę duże ikony, to najpewniej doświadczyłeś nowego błędu. Google ma już jednak pracować nad jego usunięciem.

Reklama

Bezużytecznie duże ikony

Dla wielu kierowców Android Auto, podobnie jak Apple CarPlay, stał się wręcz niezbędnym kompanem każdej podróży. Nie powinno to nikogo dziwić, bowiem otrzymujemy naprawdę dobre rozwiązanie, zapewniające wygodny dostęp do Map Google, Spotify i innych aplikacji znanych ze smartfona.

Niestety, pod względem jakości z pewnością nie jest idealnie. Stanowczo zbyt często słyszymy o różnych błędach w tym oprogramowaniu Google. Jasne, nie zawsze dotyczą one wszystkich użytkowników, bo często ograniczone są do określonej grupy osób, ale i tak nie wygląda to zbyt dobrze na tle Apple CarPlay.

Serwis 9to5Google zwraca uwagę na nową usterkę, która ma występować w Android Auto, uruchomionym na smartfonach z Androidem 12. Okazuje się, że niektórzy użytkownicy po uruchomieniu oprogramowania zobaczyli komicznie duże ikony, zarówno aplikacji, jak i elementów sterujących, umieszczonych na pasku zadań.

Na udostępnionych zdjęciach widać, że pasek zadań zajmuje prawie połowę ekranu w samochodzie. Sprawia to, że korzystanie z Android Auto staje się odczuwalnie mniej wygodne lub nawet niemożliwe.

Z obecnych obserwacji wynika, że błąd pojawia się w przypadku różnych wersji oprogramowania, a także niezależnie od wykorzystywanego kabla. Niektórzy sugerują, że wina leży więc po stronie samego smartfona. Prawdopodobnie chodzi o błąd związany z Androidem 12, który wydaje się być wspólnym mianownikiem we wszystkich zgłoszeniach niezadowolonych użytkowników.

Warto dodać, że opisywany błąd w Android Auto pojawia się na smartfonach różnych marek – Samsung, OPPO, OnePlus czy Xiaomi. Oczywiście nie występuje on u wszystkich użytkowników, a więc możliwe, że u Ciebie oprogramowanie Google nie sprawia żadnych kłopotów.

Problem jest już sprawdzany

Mamy jednak dobrą wiadomość – Google jest świadome, że opisywany błąd występuje u części użytkowników. Obecnie jest on badany, a więc należy oczekiwać, że stosowna poprawka zostanie wydana w najbliższym czasie. Niestety, Google nie zdradziło tutaj jakichkolwiek szczegółów.

Miejmy nadzieję, że w przyszłości znacznie rzadziej będziemy słyszeć o kolejnych błędach w Android Auto. Byłoby całkiem przyjemnie, gdyby nowy interfejs przyniósł również odczuwalne ulepszenia „pod maską”.