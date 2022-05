Google Pixel 6a oficjalnie zaprezentowany. Google zapowiedziało też tablet i inne nowości!

Spodziewaliśmy się, że Pixel 6a zadebiutuje podczas konferencji Google I/O 2022, i tak też się stało. Gigant z Mountain View na nim jednak nie poprzestał. W trakcie wydarzenia zaprezentował też słuchawki Pixel Buds Pro, a także pokazał modele Pixel 7 i Pixel 7 Pro oraz zapowiedział nowy tablet i smartwatch!

Specyfikacja Google Pixel 6a, cena, dostępność

Smartfon ma wymiary 152,2×71,8×8,9 mm, waży 178 gramów i będzie dostępny w trzech kolorach: zielonym Sage, białym Chalk i czarnym Charcoal. Obudowa urządzenia spełnia wymagania kryteria standardu pyłoszczelności i wodoodproności IP67.

We wnętrzu smartfona znajdują się procesor Google Tensor z koprocesorem bezpieczeństwa Titan M2 oraz 6 GB LPDDR5 RAM i 128 GB wbudowanej pamięci typu UFS 3.1. Całość fabrycznie będzie pracować pod kontrolą systemu Android 12 (producent zapewnia minimum pięć lat aktualizacji bezpieczeństwa dla tego modelu), a zasili ją akumulator o typowej pojemności 4410 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie. Pixel 6a ma pracować na jednym ładowaniu do 24 godzin lub do 72 godzin z włączonym trybem Extreme Battery Saver.

Na przodzie smartfona znajduje się zaś wyświetlacz OLED o przekątnej 6,1 cala (156 mm) i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9; 429 ppi) z trybem wysokiej jasności, współczynnikiem kontrastu >1000000:1 i ekranowym czytnikiem linii papilarnych. Ekran obsługuje też HDR i funkcję Always-on. Niestety, odświeża on obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz. Front urządzenia pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 3. generacji.

Na przodzie smartfona znajduje się aparat o rozdzielczości 8 Mpix z pikselami wielkości 1,12 µm, przysłoną f/2.0 i obiektywem o kącie widzenia 84° oraz fixed focusem. Na tyle umieszczono natomiast zestaw:

główny 12,2 Mpix (1/2,55″) – 1,4 µm – f/1.7 – 77° FoV – Super Res Zoom do 7x – optyczna stabilizacja obrazu – elektroniczna stabilizacja obrazu,

ultraszerokokątny 12 Mpix z funkcją korekcji soczewek – 1,25 µm – f/2.2 – 114 ° FoV.

Aparat na panelu tylnym potrafi nagrywać wideo w rozdzielczości 4K w 30 i 60 klatkach na sekundę. Ponadto Google zaprezentowało zaktualizowaną funkcję Magic Erase – od teraz pozwoli ona nie tylko całkowicie wymazać niechciany obiekt, ale też zmienić jego kolor na mniej rzucający się w oczy lub psujący kadr.

Ponadto specyfikacja Pixel 6a obejmuje m.in. żyroskop, USB-C 3.1 Gen 1, dual SIM (nano SIM + eSIM), głośniki stereo, dwa mikrofony, modem 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 i NFC. Sugerowana cena smartfona została ustalona w Stanach Zjednoczonych na 449 dolarów (równowartość ~1980 złotych). Przedsprzedaż rozpocznie się 21 lipca 2022 roku, a sprzedaż od 28 lipca br. W zestawie producent nie daje ładowarki.

Przy okazji prezentacji smartfona Pixel 6a, Google zapowiedziało również szereg innych urządzeń, w tym modele Pixel 7 i Pixel 7 Pro (z procesorem Tensor nowej generacji i Androidem 13) oraz smartwatch Pixel Watch – cała trójka zadebiutuje oficjalnie w drugiej połowie 2022 roku (na jesień). W przyszłym natomiast dołączy do oferty tablet (również z układem Tensor).

Podobnie jak Pixel 6a, 21 lipca 2022 roku będzie można zamówić w przedsprzedaży również nowe słuchawki Pixel Buds Pro z funkcją aktywnej redukcji hałasu i niestandardowym, sześciordzeniowym układem audio, który uruchamia algorytmy opracowane przez giganta z Mountain View. Jeszcze w tym roku, za pomocą aktualizacji, zostanie dodana funkcja Spatial Audio (dźwięku przestrzennego).

Firma zdaje sobie jednak sprawę, że wkładki douszne nie będą pasować idealnie do każdego ucha, dlatego zastosowano tu technologię Silent Seal, która ma dopasować się do ucha, aby zmaksymalizować ilość redukowanego hałasu. Ponadto wbudowane sensory mierzą ciśnienie w przewodzie słuchowym, żeby zapewnić wygodę nawet podczas długich sesji słuchania.

Pixel Buds Pro (źródło: Google)

Pixel Buds Pro oferują również łączność Multipoint, dzięki czemu potrafią automatycznie przełączać się pomiędzy różnymi urządzeniami. Oczywiście użytkownicy będą mogli też korzystać z Asystenta Google, który – na przykład – przekaże im wskazówki podczas nawigacji czy zapewni tłumaczenie w czasie rzeczywistym w 40 językach.

Z włączoną funkcją ANC Pixel Buds Pro mają pracować do 7 godzin na jednym ładowaniu, a z wyłączoną do 11 godzin. Dostępny jest także tryb transparenty, który przepuszcza dźwięki z otoczenia. Słuchawki cechują się odpornością IPX4. Ich sugerowaną cenę ustalono w Stanach Zjednoczonych na 199 dolarów (~880 złotych).