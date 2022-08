Android Auto na smartfonach Samsunga wreszcie naprawiony!

Użytkownicy drogich smartfonów Samsunga od dłuższego czasu skarżyli się na poważne problemy dotyczące działania Android Auto. Najnowsze informacje sugerują, że błędy nie powinny już występować.

Nie dało się z tego korzystać

Smartfony Samsunga z linii Galaxy S22 to jak najbardziej świetne urządzenia, którym trudno zarzucić poważne niedociągnięcia. Mamy do czynienia ze sprzętem z górnej półki, który konkuruje z najlepszymi modelami na rynku. Nie oznacza to jednak, że wszyscy użytkownicy są z nich w 100% zadowoleni.

Okazuje się, że od początku wprowadzenia topowych Samsungów do sprzedaży, niektórzy użytkownicy doświadczali problemów z Android Auto. Część osób zgłaszała, że po podłączeniu telefonu, widzi tylko czarny ekran. W najbardziej skrajnych przypadkach oprogramowanie Google w ogóle się nie uruchamiało, a smartfon, przy połączeniu z wykorzystaniem kabla, jedynie się ładował.

Niektórym osobom udało się rozwiązać problem sięgając po inny kabel, ale nie była to metoda w pełni skuteczna. Na szczęście, Google zareagowało na liczne zgłoszenia i wydało stosowną poprawkę. Należy jednak tutaj zaznaczyć, że łatka trafiła do aplikacji w wersji beta i nie było wówczas pewne, czy problem został wyeliminowany u wszystkich osób, i czy nie pojawiają się jakieś inne usterki.

Android Auto powinien już działać poprawnie

Serwis Android Police, powołując się na odpowiedź udzieloną przez jedną z osób pracujących w zespole Android Auto, wskazuje, że opisywany wyżej problem został rozwiązany. Nie powinien on występować we wszystkich wersjach oprogramowania o numerze 7.7 i wyższym. Tak, chodzi o stabilne wydania.

Jeśli więc posiadasz Samsunga Galaxy S22, a także występował u Ciebie błąd w Android Auto, to koniecznie pobierz najnowszą aktualizację. Wysoce prawdopodobne, że wreszcie, bez żadnych przeszkód, będziesz mógł w samochodzie wygodne korzystać z oprogramowania Google dla kierowców.

Należy mieć na uwadze, że problem POWINIEN ustąpić. Google twierdzi, że tak się stało, aczkolwiek nie należy wykluczać scenariusza, że u małej grupy osób wciąż mogą występować błędy.

Aktualizacja jednak nie pomogła? Niektórzy zalecają odinstalowanie aplikacji Smart Switch, ale ten sposób traktuje się raczej jako ostatnią deskę ratunku. Mam jednak nadzieję, że nie będzie to konieczne, bo – tak jak twierdzi Google – Android Auto faktycznie został naprawiony na Samsungach Galaxy S22.