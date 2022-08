Dead Island 2 blisko premiery! Wszystko, co wiemy o grze

Dead Island 2 to gra zapowiedziana w 2014 roku i od tego czasu wciąż niewydana. Produkcja przez ostatnie osiem lat przechodziła z rąk do rąk, aż finalnie trafiła do Dumbuster Studios. Teraz w sieci pojawiły się nowe informacje. Co wiemy o fabule, gameplay’u i innych rzeczach związanych z tą grą?

Gracze czekają już prawie dekadę

Pierwsza część Dead Island powstała w 2011 roku i wśród graczy została przyjęta dość ciepło. Fabuła opierała się na dość popularnym wtedy motywie apokalipsy zombie. Do wyboru były cztery postacie, różniące się od siebie wyglądem oraz charakterystyką. Wraz z upływającymi godzinami na wyspie jako gracz docieraliśmy do coraz to nowszych lokacji i pomagaliśmy kolejnym ludziom. Za sukces tytułu odpowiadał przede wszystkim bardzo satysfakcjonujący tryb kooperacji.

W 2014 roku zapowiedziano Dead Island 2, czyli kontynuację tej udanej gry. Przez osiem lat sequel przypominał gorącego ziemniaka i różne studia miały udział w jego powstawaniu. Finalnie, za dokończenie gry będzie odpowiedzialne Dumbuster Studios. Na ten moment nie wiadomo, kiedy odbędzie się premiera. Tom Henderson, który często dostarcza nieoficjalne informacje o spodziewanych produkcjach, niedawno stwierdził, że ponowną zapowiedź Dead Island 2 możemy zobaczyć jeszcze w tym roku. Być może jest ona bliżej niż nam się wydaje – przecież idealną okazją do tego może być Gamescom.

Co już wiemy o grze?

Akcja Dead Island 2 ma się dziać po wydarzeniach z pierwszej części. Sytuacja w świecie gry zrobiła się poważna: wirus zmieniający ludzi w zombie dotarł już do Kalifornii. Los Angeles pozostawiono na pastwę losu i objęto kwarantanną.

W przypadku „dwójki” będziemy mieli do czynienia z pewną nowością: nie wcielimy się w zwykłego człowieka, a jedną z osób z dodatkowym genem sprawiającym, iż ugryzienie nie zamieni nas w zombie, a da nowe zdolności! Dzięki nim grupa bohaterów postara dowiedzieć się czegoś więcej o samej epidemii, a gracz oprócz odkrywania nieznanych dotąd faktów o początkach zarazy, będzie w stanie wgłębić się nieco w historię wybranego protagonisty i poznać motywacje, które nim kierują.

Głównymi przeciwnikami ma być cała horda zombie, posiadająca różne mutacje oraz charakterystyczne ataki. Producenci w nasze ręce oddadzą możliwość dostosowania postaci pod własne preferencje, a także całą masę broni i brutalnych opcji dostępnych w walce. Stworzony zostanie też nowy system umiejętności, który pozwoli nam na testowanie szalonych buildów.

Mechanika gry, z której skorzystamy w Dead Island 2, jest nam już dobrze znana. Kamera ma prowadzić akcję z perspektywy pierwszej osoby, a twórcy zapewnią graczom otwarty świat i możliwość rozwijania swojego bohatera. W sieci dostępny jest dalej także trailer, który został pokazany na targach E3 w 2014 roku.

Amazon wyprzedził pokaz i zdradził cenę

Dziwny zrządzeniem losu, Amazon ostatnio dodał do swojego sklepu informacje na temat gry. Według tych danych, tytuł ma ukazać się 3 lutego 2023 roku i trafić na konsole Xbox, PlayStation oraz PC. Gracze otrzymali także wskazówkę, iż w Dead Island 2 ma być aż kilkadziesiąt różnych rodzajów rywali, więc trzeba będzie dostosować taktykę do konkretnego przeciwnika. Sam opis, który pojawił się w sklepie, wyglądał tak:

Śmiertelny wirus rozprzestrzenia się po Los Angeles w Kalifornii, zamieniając jego mieszkańców w wygłodniałe zombie. Miasto jest objęte kwarantanną, a wojsko wycofało się. Ugryziony, zarażony, ale odporny, uczysz się okiełznać wewnętrzne zombie. Tylko ty oraz garstka innych śmiałków, którym udało się uodpornić na działanie patogenu, decyduje o przyszłości Los Angeles (i całej ludzkości). Gdy odkryjesz prawdę o wybuchu epidemii, dowiesz się kim – lub czym – jesteś. Przetrwaj, ewoluuj, ocal świat – po prostu kolejny dzień w LA! Uwielbiana saga zombie powraca z unikalną formułą horroru, czarnego humoru i ponadprzeciętnego zabijania zombie, obejmującą epicką przygodę z miazgą. Dead Island 2 to ekscytująca pierwszoosobowa gra RPG akcji, która zabiera graczy przez zupełnie nowy plac zabaw. Stylowe, pełne życia i zalane infekcją zombie – poznaj kultowe, przesiąknięte krwią Los Angeles. Poznaj niezwykłe postacie. Zabij niezliczonych wrogów w niezwykle krwawych szczegółach. I ewoluuj, aby stać się najlepszym pogromcą zombie. Do zobaczenia w PIEKLE-A!

Dzięki przypadkowej uprzejmości Amazonu w sieci możemy znaleźć także okładkę oraz screeny z gry:

Wersja na PS4 oraz PS5 w preorderze ma kosztować około 336 złotych. Do informacji podanych wyżej trzeba jednak podchodzić ostrożnie do czasu potwierdzenia ich przez wydawcę. Mamy nadzieję, że gra zostanie zaprezentowana na Gamescomie i dowiemy się na jej temat jeszcze więcej!