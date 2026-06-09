Te nowości w iOS 27 sprawią, że z niecierpliwością będziesz czekać na aktualizację

Apple ma ogromne plany wobec iOS 27. Te nowości sprawią, że użytkownicy nie będą mogli doczekać się aktualizacji swojego iPhone’a.

Podczas konferencji WWDC 2026, która odbyła się 8 czerwca 2026 roku, Apple zaprezentowało szereg najnowszych funkcji, jakie mają trafić do iOS 27. Przede wszystkim najnowsza wersja systemu dedykowana dla iPhone’ów przyniesie ulepszenia Liquid Glass, poprawioną optymalizację czy wyższy poziom bezpieczeństwa. Firma zaanonsowała też mnóstwo funkcji Siri, opartych na sztucznej inteligencji. To jednak nie wszystko.

Ulepszenia, poprawki i nowości w iOS 27, których nie będziecie mogli się doczekać

Apple opublikowało podsumowanie poprawek błędów oraz optymalizacji w iOS 27. Użytkownicy iPhone’ów po aktualizacji do najnowszego systemu będą mogli m.in. skonfigurować dwa iPhone’y z tym samym numerem telefonu. Dzięki temu możliwe będzie przełączanie się między urządzeniami według własnych potrzeb. Zasada działania najpewniej okaże się zbliżona do obecnej możliwości połączenia iPhone’a z Apple Watchem. Jak jednak podkreśla MacRumors, nie wiadomo, czy opcja ta nie będzie wymagać dodatkowej obsługi przez operatora oraz czy trafi do wersji beta.

Ponadto zauważono nową funkcję w FaceTime, związaną z podwójną kamerą. Opcja ta może wskazywać na to, że podczas prowadzonych wideorozmów użytkownik będzie mógł korzystać z obu aparatów – przedniego i tylnego. Apple ułatwi też przesyłanie treści za pośrednictwem AirPlay do głośników HomePod i przystawek multimedialnych Apple TV.

Nowość zawita też do aplikacji Wiadomości, gdzie posiadacze iPhone’ów będą mogli nie tylko pisać, ale również rysować – podobnie jak w Notatniku. Z kolei na głównym ekranie można będzie ustawić duży widżet, zajmujący całość ekranu. Ponadto użytkownicy indywidualnie dostosują głośność alarmu (niezależnie od głośności systemu), a także ustalą czas, po jakim współdzielony album ze zdjęciami automatycznie wygaśnie czy też zyskają możliwość zapisania klatki wideo jako zdjęcia.

Apple wprowadzi również inne optymalizacje, w tym m.in. szybsze ładowanie wiadomości w aplikacji Poczta, płynniejsze odblokowywanie i przewijanie biblioteki aplikacji, szybsze ładowanie Safari, szybsze parowanie akcesoriów, poprawioną synchronizację wiadomości na różnych urządzeniach czy zwiększenie energooszczędności hotspotu (w modelach z chipem N1).

Nowości iOS 27 w Apple CarPlay i Apple Wallet (Portfel)

Nowości trafią też na samochodowe ekrany CarPlay. Apple ma w planach udostępnienie funkcji oglądania filmów poprzez AirPlay w pojazdach. Opcja ta ze względów bezpieczeństwa miałaby być dostępna wyłącznie po zaparkowaniu samochodu, np. podczas czekania na lotnisku czy ładowania elektryka.

CarPlay otrzyma również dostęp do przebudowanej Siri AI (tylko w przypadku wspieranych iPhone’ów). Ponadto aktualizacja obejmie cztery nowości: czyszczenie dźwięku, poprawa dokładności GPS, mini odtwarzacz audio w aplikacjach i bardziej niezawodna łączność bezprzewodowa.

Z kolei w aplikacji Apple Wallet (Portfel) po aktualizacji do iOS 27 zostanie wdrożona funkcja Create a Pass, która pozwoli użytkownikom na dodawanie wejściówek – biletów, członkostw i innych usług. Posiadając fizyczny bilet na wydarzenie lub przepustkę, będzie można wygenerować jego cyfrowy odpowiednik. Funkcje będą działać w oparciu o technologię Visual Intelligence, a każda dodana wejściówka obejmie informacje, takie jak imię, nazwisko, lokalizację, rodzaj wstępu i kod kreskowy lub kod QR.

Publiczna wersja beta iOS 27 zostanie udostępniona w lipcu 2026 roku, natomiast stabilna wersja (dla kompatybilnych sprzętów) pojawi się jesienią 2026 roku.