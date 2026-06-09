Ta Roomba jest mniejsza niż inne. Dotarła do Polski (w obniżonej cenie)

Na polskim rynku zadebiutował nowy robot sprzątający, którego charakterystyczną cechą jest wyjątkowo kompaktowa konstrukcja. Nazywa się iRobot Roomba 115 Combo i na start dostępny jest w obniżonej cenie.

Nowa Roomba dotarła do Polski. Co oferuje?

Robot sprzątający iRobot Roomba 115 Combo został zaprezentowany w maju 2026 roku, wraz z kilkoma innymi modelami. Wyróżnia go wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, dzięki której dotrze do węższych przestrzeni i zmieści się pod większą liczbą mebli. Konkretnie jego średnica nie wynosi nawet 30 cm, a wysokość to zaledwie 7,89 cm.

Urządzenie oferuje odkurzanie z mocą 15000 Pa i mopowanie przy użyciu nasadki wibracyjnej z mikrofibry. Może realizować te zadania osobno albo też w ramach jednego przejazdu. Z kolei mapowanie pomieszczeń, sprawne poruszanie się po podłogach i omijanie przeszkód zapewnia system nawigacji LiDAR ClearView. Dodatkowo robot potrafi pokonywać progi, choć nie wyższe niż 19 mm.

Spośród ciekawostek warto wspomnieć o wysuwanej szczotce bocznej, pozwalającej na zebranie kurzu w narożnikach i przy krawędziach. Wysuwana jest również nasadka mopująca – w tym samym celu. Pełną kontrolę nad robotem zapewnia aplikacja Roomba Home, a dopełnieniem całości jest (opcjonalna) stacja AutoEmpty, służąca nie tylko do ładowania akumulatora, ale też automatycznego odsysania zebranych zabrudzeń, które mogą pozostawać w dużym worku AllergenLock nawet przez 3 miesiące.

Roomba 115 Combo (źródło: iRobot)

Krótko mówiąc: jest to całkiem ciekawa propozycja, choć kierowana raczej do osób o mniejszych wymaganiach i dla tych, dla których priorytetem jest kompaktowość.

Ile kosztuje iRobot Roomba 115 Combo w Polsce? Jest promocja na start!

Sugerowana cena robota wynosi 1299 złotych w wariancie ze stacją opróżniającą AutoEmpty, a jeśli nie potrzebujesz tej ostatniej, to spada do poziomu 899 złotych.

Jak widzisz, znajdziesz go w ofertach kilku różnych sklepów, ale najlepszą opcją – przynajmniej do 14 czerwca 2026 roku – może być zakup w oficjalnym sklepie producenta, bo wpisując podczas zamówienia kod PROMO115 aktywujesz rabat, dzięki któremu zapłacisz tylko 1099 złotych lub 699 złotych (odpowiednio: w wersji ze stacją lub bez).

W obu przypadkach do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: czarna i biała.