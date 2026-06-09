ChatGPT ma być Ci jeszcze bliższy. Nadchodzi czas wielkich zmian

Wygląda na to, że OpenAI ma ogromne plany wobec bota sztucznej inteligencji. Jeden z przedstawicieli firmy stwierdził, że „chat umarł”. Okazuje się, iż ChatGPT będzie jeszcze bliższy użytkownikowi. Przedsiębiorstwu przyświeca jasny cel.

Nowe wieści OpenAI – to zapowiedź wielkiego remontu ChatGPT

Od debiutu w listopadzie 2022 roku ChatGPT przeszedł długą drogę. Początkowo narzędziem mocno się zachwycano, a z czasem pojawiły się liczne konkurencyjne rozwiązania, tworzone przez firmy o znacznie większych zasobach m.in. finansowych – mowa tutaj np. o Google z Gemini na czele. Mimo to, OpenAI nadal intensywnie rozwija swojego bota, a od momentu uruchomienia udało mu się zgromadzić ponad miliard użytkowników. Choć od razu warto podkreślić, że większość z nich korzysta z systemu za darmo.

Amerykańska firma dotarła jednak do chwili, w której bardzo chce coś zmienić, dodatkowo jeden z pracowników OpenAI powiedział, że chat umarł. Wygląda na to, że narzędzie zostanie solidnie przebudowane, a Thibault Sottiaux – dyrektor ds. głównych produktów i platformy OpenAI – zdradził w rozmowie z Financial Times, że nowa odsłona przekroczy granicę tego, co namacalne… budujemy w kierunku, w którym będziesz mieć swojego osobistego agenta, który będzie w stanie ci pomóc… we wszystkim, co dotyczy twojego życia, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Z raportu FT wynika, że OpenAI ma w planach przekształcić znany na całym świecie ChatGPT w superaplikację. Modyfikacje mają objąć m.in. jeszcze lepszy poziom kodowania Codex oraz agentów, którzy wykonają za użytkownika znacznie więcej zadań.

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Zmiany w ChatGPT nie są przypadkowe – OpenAI ma sporo planów

Szereg modyfikacji i ulepszeń, jakie mogą już niebawem pojawić się w ChatGPT, nie jest przypadkowy. Według Android Authority OpenAI ma w planach wejście na giełdę, a inwestorzy będą chcieli dowiedzieć się, w jaki sposób firma zarobi więcej pieniędzy. Wygląda na to, że przebudowa obecnego bota ma w tym pomóc i stać się narzędziem, które otwiera przed użytkownikami drzwi do bardziej wartościowych narzędzi, w efekcie mogących generować wyższe przychody. Ponadto firma liczy na to, że klienci biznesowi, którzy obecnie generują 40% przychodów, zwiększą je do 50% do końca 2026 roku.

Odświeżony ChatGPT ma zostać udostępniony w najbliższych tygodniach, a jedną z głównych nowości będzie opcja kierowania użytkowników do narzędzi kodowania, generatorów i innych aplikacji firm trzecich. W przyszłości bot ma też jeszcze lepiej rozumieć cele użytkownika.