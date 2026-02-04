Te smartfony są mocniejsze od innych. Nowy ranking wydajności

Jest już nowy ranking AnTuTu, w którym zestawione są najwydajniejsze smartfony i tablety na świecie. Kolejność została ustalona na podstawie wyników osiąganych w styczniu 2026 roku we wspomnianym benchmarku.

Oto najwydajniejsze smartfony świata (według AnTuTu)

Tak jak w grudniu. I w listopadzie. I w październiku też. Najwydajniejszym smartfonem świata pozostaje Redmagic 11 Pro+, wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 o częstotliwości taktowania sięgającej 4,61 GHz. Nie dał się zdetronizować także w styczniu 2026 roku, w czym niezaprzeczalnie pomaga mu wspomniany chipset.

Wszak to nie przypadek, że ten właśnie procesor napędza osiem spośród dziesięciu najwydajniejszych smartfonów w rankingu AnTuTu. Miejsca od 3. do 9. zajmują wyposażone w ten układ SoC modele Realme GT 8 Pro, Iqoo 15, Honor Magic 8 Pro, Honor Win, Honor Magic 8, OnePlus 15 oraz Redmi K90 Pro Max.

Pomimo liczebnego pogromu Qualcomm nie może się jednak nazywać niepodważalnym królem tej generacji, ponieważ na drugiej pozycji – z minimalną stratą – uplasował się smartfon Vivo X300 Pro, którego sercem jest procesor MediaTek Dimensity 9500 o częstotliwości taktowania 4,21 GHz. Ma go też podstawowy model Vivo X300, zajmujący 10. lokatę.

Najwydajniejsze smartfony z Androidem w styczniu 2026 roku (źródło: AnTuTu)

Na średniej półce sytuacja wygląda inaczej

Zresztą, MediaTek rządzi wśród modeli z pogranicza średniej i wysokiej półki. W tej kategorii mamy nowego lidera, którym jest Honor Power 2, zaprezentowany kilka tygodni temu. Jego sercem jest procesor MediaTek Dimensity 8500 Elite.

Kolejne trzy miejsca należą do smartfonów Oppo Reno 15, Reno 15 Pro i Reno 14 Pro (wbrew temu, co sugeruje poniższa grafika, cała trójka ma na pokładzie Dimensity 8450). Dalej mamy: Iqoo Z10 Turbo i Redmi Z10 Turbo (oba z Dimensity 8400) oraz Oppo Reno 14 (z Dimensity 8350).

Dopiero na trzech ostatnich lokatach w TOP 10 zameldowały się smartfony z procesorami firmy Qualcomm. Są to, odpowiednio, Redmi Note 12 Turbo (ze Snapdragonem 7+ Gen 2) oraz OnePlus Turbo 6V i Redmi Note 15 Pro+ (oba ze Snapdragonem 7s Gen 3).

Najwydajniejsze smartfony ze średniej półki w styczniu 2026 roku (źródło: AnTuTu)

Ranking tabletów z Androidem

Jeśli zaś chodzi o najlepsze tablety w rankingu AnTuTu, na pierwszym miejscu uplasował się Honor Magic Pad 3 Pro 13.3 z chipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, na drugim – Oppo Pad 4 Pro z układem Snapdragon 8 Elite poprzedniej generacji, a podium domyka H3C MegaBook, napędzany przez Intel Core Ultra 5 228V.

Kolejne pozycje zajmują: OnePlus Pad 2 Pro, Lenovo Legion Y700 Gen 4, Redmagic Gaming Tablet 3 Pro oraz Xiaomi Pad 8 Pro (wszystkie bazują na Snapdragonie 8 Elite), a ostatnie trzy modele w rankingu TOP 10 to Iqoo Pad 5 Pro i Redmi K Pad (z procesorem Dimensity 9400+) przedzielone przez Vivo Pad 5 Pro (z Dimensity 9400).

Najwydajniejsze tablety z Androidem w styczniu 2026 roku (źródło: AnTuTu)

I tak oto kończy się pierwszy tegoroczny ranking AnTuTu. Wygląda na to, że ani nie było większych sensacji, ani nie zanosi się na nie w nadchodzących miesiącach. Sytuacja na rynku procesorów mobilnych jest stabilna, a walka pomiędzy firmami Qualcomm i MediaTek – zacięta.