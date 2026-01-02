Nowe smartfony Oppo opuściły Chiny. Na granicy stało się jednak coś dziwnego

Za nami globalna premiera Oppo Reno 15. Fajnie, że te nieźle wyposażone średniopółkowce wydostały się wreszcie poza granice Państwa Środka, ale równocześnie temu procesowi towarzyszyła pewna zmiana.

Seria Oppo Reno 15 rusza w świat – globalne wersje są inne niż chińskie

W listopadzie 2025 roku w Chinach zadebiutowały smartfony spod znaku Oppo Reno 15. Teraz, na początku 2026 roku, odbyła się natomiast globalna premiera serii i… stało się coś dziwnego. Jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że międzynarodowe wersje urządzeń są inne niż chińskie, ale tym razem sprawa jest bardziej (a może mniej?) skomplikowana.

Jeśli mnie zmysły nie mylą, to wygląda na to, że chiński Oppo Reno 15 Pro to globalny Oppo Reno 15 Pro Max, a chiński Oppo Reno 15 poza Państwem Środka występować będzie jak Oppo Reno 15 Pro. To zaś, co w Chinach znane jest pod nazwą Oppo Reno 15c, w pozostałych krajach staje się modelem podstawowym. Całość uzupełnia zaś Oppo Reno 15 F.

Co oferują smartfony z serii Oppo Reno 15?

Smartfony spod znaku Oppo Reno 15 to nieźle wyposażone modele ze średniej półki cenowej. Wszystkie oferują wyświetlacze AMOLED o wysokiej jasności i częstotliwości odświeżania 120 Hz, ale w bardzo różnych rozmiarach: od 6,32 cala w Reno 15 Pro, przez 6,57-6,59 cala w dwóch tańszych wariantach, aż po 6,78 cala w Reno 15 Pro Max.

Do tego dochodzi szybka pamięć operacyjna, nawet 512 GB pamięci masowej w formacie UFS 3.1, oraz akumulatory o pojemności od 6200 do 7000 mAh – w każdym przypadku obsługujące szybkie ładowanie z mocą 80 W. Każdy model cechuje się też pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 / IP69.

Najniższy model z serii – Oppo Reno 15 F – jako jedyny ma nieco wolniejszą pamięć operacyjną i dość leciwy procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Jego atutem jest duży akumulator, ale urządzenie nie imponuje możliwościami fotograficznymi: na plus – główny aparat 50 Mpix z OIS, ale towarzyszą mu jedynie ultraszerokokątna jednostka 8 Mpix i moduł 2 Mpix do makro.

Oppo Reno 15 F (źródło: Oppo)

Nieco wyżej plasuje się podstawowy model Oppo Reno 15, wyposażony w wyraźnie wydajniejszy procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 oraz lepiej zapowiadający się system aparatów: miejsce sensora do makro zajmuje bowiem dodatkowe oczko o rozdzielczości 50 Mpix z OIS, połączone z teleobiektywem oferującym 3,5-krotny zoom optyczny.

Oppo Reno 15 (źródło: Oppo)

Oppo Reno 15 Pro i Reno 15 Pro Max poza rozmiarem ekranu i pojemnością akumulatora są właściwie bliźniakami. W obu przypadkach sercem jest procesor MediaTek Dimensity 8450, a sekcję fotograficzną tworzą: główny aparat 200 Mpix z OIS, teleobiektyw 50 Mpix z OIS oraz ultraszerokokątny moduł 50 Mpix.

Oppo Reno 15 Pro i Reno 15 Pro Max (źródło: Oppo)

Podsumujmy i porównajmy…

Specyfikacja Oppo Reno 15 F vs Reno 15 vs Reno 15 Pro vs Reno 15 Pro Max – porównanie

Reno 15 F Reno 15 Reno 15 Pro Reno 15 Pro Max Wyświetlacz 6,57 cala,

AMOLED,

2372×1080 pikseli,

120 Hz,

1400 nitów (HBM),

AGC DT-Star D+ 6,59 cala,

AMOLED,

2760×1256 pikseli,

120 Hz,

1200 nitów (HBM),

Gorilla Glass 7i 6,32 cala,

AMOLED,

2640×1216 pikseli,

120 Hz,

1800 nitów (HBM),

Gorilla Glass 7i 6,78 cala,

AMOLED,

2772×1272 pikseli,

120 Hz,

1800 nitów (HBM),

Gorilla Glass Victus 2 Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm; do 2,2 GHz) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; do 2,8 GHz) MediaTek Dimensity 8450

(4 nm; do 3,25 GHz) MediaTek Dimensity 8450

(4 nm; do 3,25 GHz) Pamięć 8/12 GB RAM (LPDDR4X),

128-512 GB (UFS 3.1) 8/12 GB RAM (LPDDR5X),

256/512 GB (UFS 3.1) 12 GB RAM (LPDDR5X),

256/512 GB (UFS 3.1) 12 GB RAM (LPDDR5X),

512 GB (UFS 3.1) Aparaty z tyłu 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – makro 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 200 Mpix (f/1.8) z OIS,

50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny 200 Mpix (f/1.8) z OIS,

50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny Aparat z przodu 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) Akumulator 7000 mAh,

ładowanie maks. 80 W 6500 mAh,

ładowanie maks. 80 W 6200 mAh,

ładowanie maks. 80 W 6500 mAh,

ładowanie maks. 80 W Łączność 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.1, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC Wymiary i waga 158,2×74,9×8,14 mm,

195 gramów 158×74,8×7,77 mm,

197 gramów 151,2×72,4×7,99 mm,

187 gramów 161,3×76,5×7,65 mm,

205 gramów Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69

Niestety nie znamy jeszcze cen ani szczegółów na temat dostępności tych urządzeń na rynku europejskim. Istnieją natomiast powody, by sądzić, że Oppo Reno 15 Pro Max – jako jedyny z tej czwórki – nie pojawi się ostatecznie w polskich sklepach.