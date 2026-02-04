Szybkie WiFi nie tylko w domu. To urządzenie rozwiązuje powszechny problem

Chcesz mieć WiFi 7 na tarasie i w ogrodzie? Koniecznie sprawdź, co oferuje TP-Link Deco BE25-Outdoor.

TP-Link Deco BE25-Outdoor, czyli sposób na WiFi 7 poza domem

Teraz – ze względu na temperatury – spędzanie czasu w ogrodzie lub na tarasie może być wątpliwie atrakcyjną i niezbyt przyjemną czynnością. Zupełnie inaczej jest wiosną, latem i ostatnio przez niemałą część jesieni. Przebywanie poza domem nie musi jednak oznaczać braku dostępu do szybkiego połączenia z internetem.

Dzięki TP-Link Deco BE25-Outdoor możliwe staje się nie tylko słuchanie muzyki ze Spotify czy Apple Music, ale też oglądanie filmów w wysokiej rozdzielczości czy nawet granie w chmurze na tarasie z tabletem w ręku. Otóż zastosowanie standardu WiFi 7 przekłada się na wysoką przepustowość – do 4324 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Z kolei dwupasmowa praca pozwala na optymalne zarządzanie ruchem i ograniczenie zakłóceń.

Oczywiście lepiej unikać deszczu czy innych trudnych warunków, ale omawiane urządzenie powinno wytrzymać takie spotkanie. Obudowa może bowiem pochwalić się certyfikatem IP65, co jest cechą naprawdę przydatną, gdy trzeba dostarczyć WiFi w miejscach bez porządnego zadaszenia. Do tego dochodzą dwa porty WAN/LAN 2,5 Gb/s oraz możliwość zasilania zarówno poprzez PoE 802.3at, jak i klasyczne AC.

TP-Link Deco BE25-Outdoor można umieścić na blacie, ścianie czy słupie. Mamy w tej kwestii sporą dowolność, szczególnie, że – jak przed chwilą napisałem – obudowa ma certyfikat wodoszczelności IP65.

Bez przerw w transmisji i spadków prędkości

TP-Link Deco BE25-Outdoor został zaprojektowany w taki sposób, aby być częścią systemu mesh Deco, który działa jako jedna, spójna sieć Wi-Fi. Jeśli więc mamy dobrze zaprojektowaną sieć w domu, to wyjście do ogrodu lub na taras nie będzie wiązać się z przerwami w transmisji, buforowaniem i spadkiem prędkości.

Nie zabrakło obsługi technologii Multi-Link Operation (MLO), OFDMA, Multi-RU oraz 4K-QAM. Natomiast bezpieczeństwo sieci zapewnia szyfrowanie WPA3 oraz pakiet TP-Link HomeShield, który składa się m.in. z ochrony antywirusowej, QoS i rozbudowanej kontroli rodzicielskiej.

Konfiguracja sieci i ewentualna zmiana ustawień odbywa się za pomocą aplikacji. Jeśli wierzyć TP-Linkowi, zarządzanie w ten sposób jest szybkie i bezproblemowe. Pozostaje jeszcze kwestia ceny – TP-Link Deco BE25-Outdoor oferowany jest za około 670 złotych.