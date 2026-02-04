Świetny trik z nowego iPhone’a. Trafi też do Androida

Projektując swoje Siedemnastki, firma Apple zastosowała ciekawy trik w kamerze do selfie. Mianowicie: jej sensor jest kwadratowy, dzięki czemu użytkownicy mogą wykonywać autoportrety w pionie lub poziomie, bez konieczności fizycznego obracania telefonu (obraz jest po prostu odpowiednio kadrowany, zawsze oferując tę samą, wysoką jakość).

Kwadratowy sensor z przodu ma zarówno wypasiony iPhone 17 Pro, jak i podstawowy iPhone 17. Jednak poza rodziną Apple aktualnie takie rozwiązanie nie istnieje, choć podobne zaoferowała już Motorola One Action w 2019 roku. Z doniesień informatora znanego jako Digital Chat Station wynika, że sytuacja ta może się niebawem zmienić.

Smartfony z Androidem też będą mieć kwadratowy sensor do selfie – jak iPhone’y

Zdaniem DCS przedni aparat z kwadratowym sensorem może dotrzeć do ekosystemu Androida jeszcze w 2026 roku. Co więcej – zobaczyć go mamy w urządzeniach więcej niż jednego producenta. Konkretnie wspomina się dwie nazwy – to smartfon Huawei Nova 16 oraz seria Oppo Find X10. Oficjalnej prezentacji tej ostatniej spodziewamy się w okolicach października.

Do premiery pozostało sporo czasu, przez co szczegóły na temat charakterystyki tych urządzeń pozostają nieznane. Według DCS jednak możemy nastawić się na to, że serię tworzyć będą trzy modele: podstawowy Oppo Find X10 oraz lepiej wyposażone Find X10 Pro i Find X10 Pro Max (z większym ekranem).

Podstawowy smartfon Oppo Find X10 ma bazować na chipsecie MediaTek Dimensity 9500+, wykonanym w procesie technologicznym 3 nm. Z kolei modele z dopiskiem Pro wykorzystają procesor Dimensity 9600, który ma być pierwszym w ofercie tajwańskiego producenta, opartym na litografii 2 nm.

Oppo ma przed sobą mocny rok

Wcześniej, bo prawdopodobnie już w marcu 2026 roku na rynku pojawi się potężny Oppo Find X9 Ultra z procesorem MediaTek Dimensity 9500 na pokładzie. Nie zaoferuje kwadratowego sensora z przodu, ale – ponoć – będzie mógł pochwalić się obecnością dwóch aparatów o rozdzielczości 200 Mpix oraz peryskopowego teleobiektywu, zapewniającego 10-krotny zoom optyczny.

Wraz z modelem Oppo Find X9 Ultra spodziewamy się jeszcze premiery dwóch innych urządzeń: zagadkowego Oppo Find X9s Pro oraz składanego Oppo Find N6.