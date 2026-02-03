Platforma VoD świętuje, a Ty zyskujesz. Dobry deal

Jedna z platform streamingowych świętuje swoje trzecie urodziny działalności w Polsce. Z tej okazji przygotowała kilka niespodzianek – zarówno dla osób, które obecnie subskrybują serwis, jak i tych, którzy z niego nie korzystali. Nie ma co zwlekać – lepiej wziąć urlop i wygodnie usiąść przed telewizorem, bo taka okazja nie zdarza się często.

Megogo świętuje trzy lata działalności w Polsce

Platforma Megogo, którą założono w Kijowie w 2011 roku, właśnie świętuje swoje trzecie urodziny w naszym kraju – Megogo oficjalnie zadebiutowało w Polsce w lutym 2023 roku.

W ofercie ukraińskiej platformy streamingowej znajdziesz telewizję online, bogatą bibliotekę filmów, seriali oraz programów, a także wydarzenia sportowe transmitowane na żywo czy treści dedykowane dla młodszych widzów. Użytkownicy w ramach jednej subskrypcji mogą korzystać z serwisu jednocześnie na pięciu urządzeniach.

Trzecie urodziny platformy Megogo w Polsce (źródło: Megogo)

Urodzinowy prezent Megogo dla użytkowników

Z okazji trzecich urodzin ukraińska platforma streamingowa przygotowała oferty specjalne. Osoby, które dotychczas nie korzystały z serwisu lub nie posiadają aktywnej subskrypcji od 180 dni (lub dłużej), mogą odebrać prezent w postaci 7-dniowej, bezpłatnej subskrypcji w ramach pakietu Optymalnego.

Warto przypomnieć, że standardowa cena tego planu wynosi 44,99 złotych na 30 dni. W ramach pakietu Optymalnego użytkownicy mogą korzystać z ponad 130 kanałów telewizyjnych, ponad 2,5 tysiąca filmów, seriali oraz animacji, a także powyżej 45 stacji radiowych i czterech kanałów Eleven Sports.

Pakiet Optymalny (źródło: Megogo)

Aby otrzymać specjalny kod należy wejść na stronę Megogo i odebrać go klikając w odpowiedni baner. Należy tego dokonać w najbliższy „urodzinowy” weekend – od 6 do 8 lutego 2026 roku.

Megogo – darmowe filmy dla subskrybentów

Z kolei obecni subskrybenci platformy Megogo w ramach prezentu mogą odebrać dostęp do trzech wybranych filmów (w modelu TVOD), spośród kolekcji urodzinowej, zawierającej 30 produkcji. Podobnie jak w przypadku byłych i nowych subskrybentów, tak i obecni muszą w najbliższy weekend odebrać specjalny kod promocyjny. Wystarczy wejść na stronę Megogo i kliknąć w baner.

