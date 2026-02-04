Smartwatche Huawei właśnie straciły ważną funkcję. To nie wina producenta

Nabywając nowy sprzęt, klient „kupuje” też obietnicę możliwości korzystania z funkcji, o których informuje producent. Właściciele smartwatchy Huawei właśnie jednak stracili dostęp do jednej z najważniejszych funkcji, która zdecydowanie była przełomowa, aczkolwiek w tym przypadku wina nie leży po stronie chińskiej marki.

Płatności zbliżeniowe Quicko na smartwatchach Huawei nie są już dłużej dostępne

14 września 2024 roku Huawei zaprezentował smartwatche Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro, które jako pierwsze zaoferowały możliwość korzystania z funkcji płatności zbliżeniowych za pośrednictwem wirtualnego portfela Quicko (który wcześniej trzeba było zasilić). Okazało się to „dość skomplikowane”, dlatego na Tabletowo.pl znalazł się poradnik, jak korzystać z płatności zbliżeniowych na smartwatchach Huawei.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

21 stycznia 2026 roku Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że wydała decyzję o cofnięciu zezwolenia na świadczenie przez Quicko spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach (KRS: 0000350151) usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Niniejsza decyzja miała rygor natychmiastowej wykonalności.

Quicko poinformowało wówczas, że po doręczeniu decyzji KNF będzie przekazywać „dalsze informacje”. Firma dotrzymała danego słowa – opublikowała nowy komunikat na swojej stronie, w którym informuje, że od dnia 3 lutego 2026 roku utraciła możliwość świadczenia usług płatniczych. W związku z tym do klientów została rozesłana wiadomość z instrukcją, jak złożyć dyspozycję zwrotu przechowywanych środków.

Równocześnie Quicko zapewnia, że środki pozostają w pełni zabezpieczone i będą zwracane zgodnie z określoną procedurą, a do tego obsługa zwrotów prowadzona jest w trybie priorytetowym.

Jak złożyć wniosek o zwrot pieniędzy z portfela Quicko, skoro nie można już płacić zbliżeniowo smartwatchami Huawei?

Na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 stycznia 2026 roku Quicko wypowiada wszystkim klientom umowy ramowe o świadczenie usług płatniczych realizowanych za pośrednictwem aplikacji Quicko Wallet powiązanej z Quicko sp. z o.o. z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa dnia 4 kwietnia 2026 roku.

W związku z tym dalsze korzystanie z płatności zbliżeniowych na smartwatchach Huawei nie jest już możliwe. Klienci, którzy posiadają środki w portfelu Quicko, mogą złożyć wniosek o zwrot pieniędzy. W przesłanej wiadomości e-mail znajduje się gotowy formularz, który należy wypełnić, podając m.in. numer konta bankowego, i odesłać na adres [email protected].