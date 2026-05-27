W gamingowych smartfonach powiało chłodem. Globalna premiera Redmagic 11S Pro

Granie w zaawansowane tytuły 3D wymaga wiele wysiłku od procesora i układu graficznego. Jeżeli sporo gracie na smartfonach, debiutujący globalnie Redmagic 11S Pro to nowy sposób na gaming bez kompromisów.

Specyfikacja Redmagic 11S Pro

W związku z faktem, że smartfon Redmagic 11S Pro miał swoją premierę niedawno, bo 18 maja 2026 roku, omówienie jego parametrów technicznych to bardziej formalność i szybka przypominajka niż odkrywanie kart po raz pierwszy.

Zacznijmy zatem od ekranu. Sprzęt korzysta z 6,85-calowego panelu OLED o rozdzielczości 2688×1216 pikseli, a jego maksymalna częstotliwość odświeżania wynosi 144 Hz. Za topowe osiągi i płynną pracę odpowiada układ mobilny Snapdragon 8 Elite Gen 5, który w zależności od wersji urządzenia ma do dyspozycji od 12 do 16 GB RAM i od 256 GB do 1 TB pamięci wewnętrznej.

Redmagic 11S Pro (Źródło: Redmagic)

Aby energia wydzielana przez SoC nie poparzyła palców, Redmagic 11S Pro stosuje AquaCore Cooling. Jest to system hybrydowy, łączący tradycyjne chłodzenie powietrzem oraz cieczą. W pierwszym przypadku robotę wykonuje wentylator pracujący z prędkością do 24 tysięcy obrotów na minutę i generujący przy tym zaledwie cichy szum (poniżej 30 dB). Co ciekawe, cała konstrukcja pozostaje przy tym wodoszczelna na poziomie IP68.

Na wyposażeniu smartfona znalazło się również gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, moduł Wi-Fi 7, NFC czy pilot na podczerwień. Na zestaw aparatów składa się główne „oczko” i ultraszeroki kąt – oba z sensorem 50 Mpix – z tyłu oraz przedni aparat z matrycą 16 Mpix. Zastosowana nakładka to autorskie UI Redmagic OS 11.5, a za długi czas pracy odpowiada akumulator o pojemności 8000 mAh z opcją ładowania przewodowego oraz indukcyjnego mocą 80 W.

Redmagic 11S Pro w kolorze Nightfreeze (czarny) oraz Subzero (szary). (Źródło: Redmagic)

Ile kosztuje Redmagic 11S Pro?

Smartfon Redmagic 11S Pro będzie dostępny w sprzedaży na oficjalnej stronie producenta oraz u wybranych partnerów. Możliwość wcześniejszej rezerwacji ma zostać udostępniona w okresie 3-9 czerwca 2026 roku, natomiast globalna, otwarta sprzedaż ruszy 10 czerwca 2026 roku.

Ceny, jakie ustalono dla naszego regionu, prezentują się nastepująco: