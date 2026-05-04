Oto najlepsze smartfony z Androidem. Nie tylko flagowce

AnTuTu po raz kolejny przygotowało ranking najlepszych pod względem wydajności smartfonów z Androidem – nie tylko flagowych, ale też średniopółkowych.
Oto najwydajniejsze smartfony z Androidem (według stanu na kwiecień 2026 roku)
W marcu 2026 roku najwydajniejszym smartfonem z Androidem według AnTuTu był Iqoo 15 Ultra i utrzymał się on na pozycji lidera również w kwietniu 2026 roku. Na kolejnych miejsc doszło już jednak do istotnych zmian, co obrazuje poniższa tabela:
|Kwiecień 2026
|Marzec 2026
|Iqoo 15 Ultra
4126940
|Iqoo 15 Ultra
4174911
|Iqoo 15
4102621
|OnePlus 15T
4164561
|Redmagic 11 Pro+
4098742
|Vivo X300 Pro
4081260
|Realme GT 8 Pro
3968443
|Realme GT 8 Pro
4041008
|Oppo Find X9 Ultra
3941792
|Redmagic 11 Pro+
4028118
|OnePlus Ace 6
3938102
|Iqoo 15
3929410
|Honor Magic 8 Pro
3810592
|Honor Magic 8 Pro
3847437
|Honor Magic 8
3808833
|Honor Magic 8
3820462
|Vivo X300 Ultra
3797824
|Honor Win
3802483
|OnePlus 15T
3793016
|OnePlus 15
3801551
Kwietniowy ranking AnTuTu zdominowały smartfony wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ponieważ tylko jedno z urządzeń – OnePlus Ace 6 – ma na pokładzie chipset MediaTek Dimensity 9500. Warto też zauważyć, że cztery modele są sprzedawane oficjalnie w Polsce.
AnTuTu przygotowało również najnowszy ranking najlepszych pod względem wydajności smartfonów ze średniej półki z systemem operacyjnym Android. Ponownie jest on wypełniony w 100% przez modele, wyposażone w procesor MediaTek Dimensity z serii 8xxx. Podobnie było w marcowym zestawieniu.
Oto najwydajniejsze tablety z Androidem (stan na kwiecień 2026 roku)
Tradycyjnie (choć nie jest to tak długa tradycja jak w przypadku smartfonów) AnTuTu opublikowało również listę najwydajniejszych tabletów z systemem operacyjnym Android. Pozycja lidera przypadła Vivo Pad 6 Pro, a oprócz niego TOP 3 tworzą jeszcze Lenovo Legion Y700 5. generacji i Oppo Pad 5 Pro.