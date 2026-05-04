fot. RDNE Stock project | Pexels
Oto najlepsze smartfony z Androidem. Nie tylko flagowce

Grzegorz Dąbek·
AnTuTu po raz kolejny przygotowało ranking najlepszych pod względem wydajności smartfonów z Androidem – nie tylko flagowych, ale też średniopółkowych.

Oto najwydajniejsze smartfony z Androidem (według stanu na kwiecień 2026 roku)

W marcu 2026 roku najwydajniejszym smartfonem z Androidem według AnTuTu był Iqoo 15 Ultra i utrzymał się on na pozycji lidera również w kwietniu 2026 roku. Na kolejnych miejsc doszło już jednak do istotnych zmian, co obrazuje poniższa tabela:

Kwiecień 2026Marzec 2026
Iqoo 15 Ultra
4126940		Iqoo 15 Ultra
4174911
Iqoo 15
4102621		OnePlus 15T
4164561
Redmagic 11 Pro+
4098742		Vivo X300 Pro
4081260
Realme GT 8 Pro
3968443		Realme GT 8 Pro
4041008
Oppo Find X9 Ultra
3941792		Redmagic 11 Pro+
4028118
OnePlus Ace 6
3938102		Iqoo 15
3929410
Honor Magic 8 Pro
3810592		Honor Magic 8 Pro
3847437
Honor Magic 8
3808833		Honor Magic 8
3820462
Vivo X300 Ultra
3797824		Honor Win
3802483
OnePlus 15T
3793016		OnePlus 15
3801551

Kwietniowy ranking AnTuTu zdominowały smartfony wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ponieważ tylko jedno z urządzeń – OnePlus Ace 6 – ma na pokładzie chipset MediaTek Dimensity 9500. Warto też zauważyć, że cztery modele są sprzedawane oficjalnie w Polsce.

Najwydajniejsze smartfony z Androidem w kwietniu 2026 roku według AnTuTu
Najwydajniejsze smartfony z Androidem w kwietniu 2026 roku (źródło: AnTuTu)

AnTuTu przygotowało również najnowszy ranking najlepszych pod względem wydajności smartfonów ze średniej półki z systemem operacyjnym Android. Ponownie jest on wypełniony w 100% przez modele, wyposażone w procesor MediaTek Dimensity z serii 8xxx. Podobnie było w marcowym zestawieniu.

Najwydajniejsze smartfony ze średniej półki z Androidem w kwietniu 2026 roku według AnTuTu
Najwydajniejsze smartfony ze średniej półki z Androidem w kwietniu 2026 roku (źródło: AnTuTu)

Oto najwydajniejsze tablety z Androidem (stan na kwiecień 2026 roku)

Tradycyjnie (choć nie jest to tak długa tradycja jak w przypadku smartfonów) AnTuTu opublikowało również listę najwydajniejszych tabletów z systemem operacyjnym Android. Pozycja lidera przypadła Vivo Pad 6 Pro, a oprócz niego TOP 3 tworzą jeszcze Lenovo Legion Y700 5. generacji i Oppo Pad 5 Pro.

Najwydajniejsze tablety z Androidem w kwietniu 2026 roku według AnTuTu
Najwydajniejsze tablety z Androidem w kwietniu 2026 roku (źródło: AnTuTu)
Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

