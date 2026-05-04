Oto najlepsze smartfony z Androidem. Nie tylko flagowce

AnTuTu po raz kolejny przygotowało ranking najlepszych pod względem wydajności smartfonów z Androidem – nie tylko flagowych, ale też średniopółkowych.

Oto najwydajniejsze smartfony z Androidem (według stanu na kwiecień 2026 roku)

W marcu 2026 roku najwydajniejszym smartfonem z Androidem według AnTuTu był Iqoo 15 Ultra i utrzymał się on na pozycji lidera również w kwietniu 2026 roku. Na kolejnych miejsc doszło już jednak do istotnych zmian, co obrazuje poniższa tabela:

Kwiecień 2026 Marzec 2026 Iqoo 15 Ultra

4126940 Iqoo 15 Ultra

4174911 Iqoo 15

4102621 OnePlus 15T

4164561 Redmagic 11 Pro+

4098742 Vivo X300 Pro

4081260 Realme GT 8 Pro

3968443 Realme GT 8 Pro

4041008 Oppo Find X9 Ultra

3941792 Redmagic 11 Pro+

4028118 OnePlus Ace 6

3938102 Iqoo 15

3929410 Honor Magic 8 Pro

3810592 Honor Magic 8 Pro

3847437 Honor Magic 8

3808833 Honor Magic 8

3820462 Vivo X300 Ultra

3797824 Honor Win

3802483 OnePlus 15T

3793016 OnePlus 15

3801551

Kwietniowy ranking AnTuTu zdominowały smartfony wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ponieważ tylko jedno z urządzeń – OnePlus Ace 6 – ma na pokładzie chipset MediaTek Dimensity 9500. Warto też zauważyć, że cztery modele są sprzedawane oficjalnie w Polsce.

Najwydajniejsze smartfony z Androidem w kwietniu 2026 roku (źródło: AnTuTu)

AnTuTu przygotowało również najnowszy ranking najlepszych pod względem wydajności smartfonów ze średniej półki z systemem operacyjnym Android. Ponownie jest on wypełniony w 100% przez modele, wyposażone w procesor MediaTek Dimensity z serii 8xxx. Podobnie było w marcowym zestawieniu.

Najwydajniejsze smartfony ze średniej półki z Androidem w kwietniu 2026 roku (źródło: AnTuTu)

Oto najwydajniejsze tablety z Androidem (stan na kwiecień 2026 roku)

Tradycyjnie (choć nie jest to tak długa tradycja jak w przypadku smartfonów) AnTuTu opublikowało również listę najwydajniejszych tabletów z systemem operacyjnym Android. Pozycja lidera przypadła Vivo Pad 6 Pro, a oprócz niego TOP 3 tworzą jeszcze Lenovo Legion Y700 5. generacji i Oppo Pad 5 Pro.