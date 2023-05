Oficjalnie: te smartfony Huawei dostaną EMUI 13. Huawei P30 Pro nie ma na liście!

Choć EMUI 13 zostało oficjalnie zaprezentowane w październiku 2022 roku, to producent nie podał wówczas listy urządzeń, które otrzymają najnowszą wersję interfejsu. Zrobił to dopiero teraz, po wielu miesiącach oczekiwania i zadawania pytań, które aż do dziś pozostawały bez odpowiedzi.

Lista smartfonów Huawei, które otrzymają aktualizację do EMUI 13

Producent oficjalnie poinformował, że najnowsza wersja EMUI zostanie udostępniona właścicielom następujących smartfonów:

Jak widać, na liście nie znalazły się smartfony z serii Huawei P30, choć wcześniej można było natknąć się na informacje, że otrzymają one aktualizację do EMUI 13. Tak się jednak nie stanie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku rodziny Mate 20 – ona, choć dostała EMUI 12, nie może już liczyć na EMUI 13. Właściciele ww. modeli mogą być zawiedzeni tym faktem, bo również w Polsce wciąż wiele osób korzysta z nich na co dzień.

Co ciekawe, producent mimo wszystko nie zapomina o smartfonach z serii Huawei P30 – użytkownicy flagowców z 2019 roku w Chinach otrzymali aktualizację HarmonyOS o oznaczeniu 3.0.0.168, która ma poprawić efekty aparatu w niektórych sytuacjach i kilka innych szczegółów, a ponadto zawiera najnowsze poprawki zabezpieczeń.

Kiedy Huawei udostępni aktualizację do EMUI 13?

Wraz z listą urządzeń, które otrzymają najnowsze wydanie EMUI, Huawei podał harmonogram udostępniania aktualizacji dla uprawnionych smartfonów:

Mate Xs 2 – od czerwca 2023 roku,

Mate 40 Pro – wrzesień 2023 roku,

P50 Pocket – od czerwca 2023 roku,

P50 Pro – od czerwca 2023 roku,

P50 – od czerwca 2023 roku,

nova 10 – lipiec 2023 roku,

nova 10 Pro – lipiec 2023 roku,

nova 10 SE – wrzesień 2023 roku,

nova 9 – październik 2023 roku,

nova 9 SE – grudzień 2023 roku,

nova Y90 – grudzień 2023 roku.

Co nowego w EMUI 13?

Jako że na polskiej stronie Huawei jest dostępna zakładka poświęcona EMUI 13, można się spodziewać, że użytkownicy smartfonów marki w Polsce też mogą oczekiwać aktualizacji. A jest na co czekać, ponieważ najnowsza wersja interfejsu przynosi sporo nowości i zmian, na przykład:

przeciągnięcie palcem w górę po ikonie aplikacji zapewni natychmiastowy dostęp do najważniejszych informacji,

możliwość zmiany wielkości widżetów i układania ich w stosy oraz mnogość opcji ich ułożenia na ekranie,

możliwość zmiany wielkości folderów ze skrótami do aplikacji,

SuperHub, czyli schowek, do którego przeciągnięciem palca można przenosić tekst, zdjęcie lub plik, aby potem móc wykorzystać je na przykład podczas tworzenia e-maila,

tryb okna poziomego, który umożliwia otwieranie aplikacji ze smartfona w dużych, poziomych oknach na ekranie laptopa,

EMUI 13 (źródło: Huawei)