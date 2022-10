Też złoty, a skromny. Huawei nova 10 SE trafia do Polski

Choć złoto ma niesłychaną zdolność do przyciągania wzroku, to nowy smartfon od Huawei nie idzie ścieżką swojego rodzeństwa. Co nie znaczy, że nie warto rzucić na niego okiem.

Złoty jak Huawei nova 10

Na wyjątkowe wzornictwo i design najczęściej zdarza nam się zwracać uwagę przy flagowych smartfonach. Tymczasem Huawei nova 10 Pro, podobnie jak jego podstawowa odmiana, to sprzęty ze średnio-wyższej półki. Wersja SE to najbardziej budżetowa propozycja wśród całej trójki, która o wiele mniej rzuca się w oczy. Co nie oznacza, że nie warto się nią zainteresować.

Źródło: Huawei

W nova 10 SE postawiono na mniejszą ilość złotych akcentów oraz płaski, pozbawiony obustronnych zakrzywień ekran. Rozmiar wyświetlacza wynosi 6,67 cala, podobnie jak w podstawowym wariancie serii nova 10. Nie oznacza to jednak, że jest to ten sam model matrycy – choć rozdzielczość (Full HD+, 2400×1080 pikseli), technologię OLED oraz 10-bitową głębię koloru znajdziemy w obu modelach, to wersja SE ma niższą częstotliwość odświeżania (90 Hz zamiast 120 Hz) oraz próbkowania dotyku (270 Hz zamiast 300 Hz).

Huawei nova 10 SE – skromniej, ale wciąż solidnie

Huawei nova 10 SE jako jedyny z całej trójki stawia na bardziej budżetowy układ mobilny. Zamiast Snapdragona 778G sercem urządzenia jest Snapdragon 680G. W Polsce do oficjalnego obrotu trafi „pośrednia” odmiana, z 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej.

W kwestii aparatów do dyspozycji użytkownika oddano trzy aparaty z tyłu: główny (108 Mpix i f/1.9), ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) oraz makro (2 Mpix, f/2.4). W kwestiach technicznych moduł koszysta z detekcji fazy oraz kontrastu, EIS czy 10-krotnym zoomem cyfrowym. Obawiających się o częste poszukiwanie ładowarki uspokajam: 4500 mAh akumulator obsługuje szybkie ładowanie o mocy 66 W, a ładowarka oraz kabel znajdują się w zestawie z urządzeniem. Wisienką na torcie jest moduł NFC, choć bez GMS, co oznacza że jesteśmy skazani na skorzystanie z technologii HCE lub BLIK-a Zbliżeniowego.

Huawei nova 10 SE dostępny jest w trzech kolorach obudowy: srebrnej, zielonej oraz czarnej. Sugerowana cena detaliczna za urządzenie to 1799 złotych, choć w ofercie przedsprzedażowej cena będzie trochę bardziej okazyjna. Jak mocno?

Od 17 do 30 października przy zakupie urządzenia odbierzecie słuchawki Huawei FreeBuds SE za 1 zł, których wartość detaliczna wynosi 219 złotych. nova 10 SE jest dostępny w dużych sieciach handlowych oraz sklepach internetowych, w tym na oficjalnej stronie Huawei.