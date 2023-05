Kolejny producent stworzy składany smartfon. Są pierwsze informacje

Składane smartfony nie są nowością, jednak w ostatnim czasie zyskują coraz większą popularność. Nic więc dziwnego, że w ten segment rynku starają się wejść kolejni producenci. Wkrótce zrobi to też marka Nubia, którą możecie kojarzyć z produkcji mocnych, gamingowych smartfonów REDMAGIC. Co już wiemy o modelu Nubia Z60 Fold?

Coraz więcej składanych smartfonów na rynku

Już zapewne nieraz czytaliście o tym, że rynek smartfonów przeżywa teraz ciężki okres. Na trudną sytuację na rynku składa się przede wszystkim kryzys i rosnąca na niemal całym świecie inflacja. Wydaje się jednak, że ogólny trend nie dotyka tak mocno składanych smartfonów i przekłada się to na dane – składaki w obliczu spadków na rynku odnotowały 11% wzrost dostaw. Według analityków ich popularność, a co za tym idzie – liczba dostarczanych sztuk, będzie systematycznie rosła, do aż 48,1 mln rocznie w 2027 roku.

Huawei Mate X3 po lewej, po prawej Samsung Galaxy Z Fold 4 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Chociaż to bardzo optymistyczna prognoza, patrząc na to, że obecnie dostarcza się na rynek około 20 mln sztuk, to jednak ma szanse powodzenia, biorąc pod uwagę fakt, że pojawia się coraz więcej składaków. Niedawno zadebiutował m.in. Phantom V Fold, który jest pierwszym składakiem marki Tecno, Pixel Fold, czyli pierwsze składane urządzenie Google oraz Huawei Mate X3, którego już przetestowaliśmy na Tabletowo.pl.

Nubia Z60 Fold – co już wiemy?

Chociaż to dopiero pierwsze informacje o tym, że producent znany z tworzenia m.in. ciekawych, gaminowych urządzeń mobilnych zamierza wejść na rynek składanych smartfonów, to jednak poznaliśmy niektóre informacje dotyczące jego specyfikacji. Portal Pricebaba, powołując się na swojego informatora Parasa Guglaniego, przekazuje, że nadchodzący sprzęt będzie nosił nazwę Nubia Z60 Fold i numer modelu NX801J.

Serwis przekazał także informacje dotyczące niektórych elementów specyfikacji pierwszego składaka Nubii. Według niego smartfon po rozłożeniu będzie mógł pochwalić się 7,3-calowym wyświetlaczem AMOLED. Motorem napędowym urządzenia ma zostać procesor z serii Snapdragon 8, który będzie współpracować z 12 GB RAM. Mowa jest także o dwóch wariantach pamięci wewnętrznej – 256 GB i 512 GB. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialność weźmie zaś akumulator o pojemności 5000 mAh, który wesprze ładowanie przewodowe o mocy 100 W.

Składana Nubia Z60 Fold ma pojawić się na rynku w czwartym kwartale 2023 roku. Nieoficjalne informacje mówią, że smartfon będzie dostępny w 3 wariantach kolorystycznych, jednak na razie nie jest wiadome, w jakich. Nie poznaliśmy jeszcze także żadnych informacji dotyczących choćby przedziału cenowego, w jakim może znaleźć się to urządzenie.