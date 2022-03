Huawei nova 9 SE oficjalnie. Co oferuje nowy smartfon Huawei i za ile?

Huawei przed kilkoma dniami zapowiedział rychłą premierę nowego smartfona. Dziś Huawei nova 9 SE oficjalnie zadebiutował na rynku i wiemy już, co dokładnie oferuje i za ile. Producent przygotował również bardzo atrakcyjną ofertę na start dla pierwszych klientów.

Reklama

Huawei nova 9 SE – specyfikacja

Według producenta, klienci zakochają się w tym smartfonie już od pierwszego wejrzenia. Huawei nova 9 SE jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: niebieskiej Crystal Blue, czarnej Midnight Black i białej Pearl White. Panel tylny urządzenia pokrywa szkło 3D. Przód również robi wrażenie. Znajduje się na nim wyświetlacz, który jest otoczony bardzo wąskimi ramkami – o szerokości zaledwie 1,05 mm.

Huawei nova 9 SE (źródło: Huawei)

Ekran ma przekątną 6,78 cala i rozdzielczość Full HD+ 2388×1080 pikseli. Bazuje on na matrycy TFT LCD (IPS) oraz zapewnia funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością do 90 Hz i śledzenia dotyku z prędkością do 270 Hz. W jego górnej części znajduje się okrągły otwór, w którym umieszczono 16 Mpix aparat z przysłoną f/2.2, a także m.in. trybem nocnym i portretowym.

Reklama

Na tyle są natomiast w sumie cztery aparaty. Główny bazuje na matrycy 1/1.52″ o rozdzielczości 108 Mpix (f/1.9) z funkcją łączenia dziewięciu pikseli w jeden, dzięki czemu jego rozmiar osiąga aż 2,1 μm. Jak informuje Huawei, zastosowany sensor wyłapuje więcej światła, dzięki czemu zakres dynamiczny jest wysoki, a ilość szumów niewielka. Ponadto algorytm fuzji wieloklatkowej zapewnia żywe ujęcia bez względu na to, czy zdjęcia robione są w dzień, czy w nocy.

Oprócz aparatu głównego, na panelu tylnym znajduje się też aparat o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 112°, sensor 2 Mpix do pomiaru głębi (f/2.4) i matryca 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Model ten oferuje wiele trybów, w tym fotografię w wysokiej rozdzielczości, Super Night Shot i AI Snapshot, a także możliwość rejestrowania materiałów w tym samym czasie zarówno przednim, jak i tylnym aparatem oraz rozbudowane narzędzie o nazwie Petal Clip do edycji wideo.

„Pod maską” Huawei nova 9 SE znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 680 oraz 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Huawei zastosował w tym smartfonie też system rozpraszania ciepła oparty na grafenie w architekturze przypominającej kanapkę. Urządzenie zasila akumulator o pojemności 4000 mAh, który można ładować przez port USB-C (USB 2.0) z mocą 66 W (zasilacz wchodzi w skład zestawu sprzedażowego).

Huawei nova 9 SE (źródło: Huawei)

Ponadto specyfikacja Huawei nova 9 SE obejmuje m.in. dual SIM, Bluetooth 5.0, moduł NFC i czytnik linii papilarnych. Rolę złącza słuchawkowego pełni USB-C. Smartfon pracuje na systemie Android 11 z EMUI 12, ma wymiary 164,64×75,55×7,94 mm i waży 191 gramów.

Huawei nova 9 SE – cena, promocja na start

Huawei nova 9 SE jest już dostępny w Malezji w cenie 1099 RM (równowartość ~1140 złotych). Przez pierwszy tydzień Huawei dodaje do smartfona słuchawki Huawei FreeLace o wartości 379 RM oraz dodatkowe profity w sześciu swoich aplikacjach. Łącznie gratisy mają wartość nawet 560 RM (~580 złotych), czyli połowę ceny samego Huawei nova 9 SE.