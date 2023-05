Plus ponownie udowadnia, że jest liderem technologii 5G. Zapowiedział ogromną zmianę

Plus tytułuje się mianem lidera technologii 5G, mimo że jego 5G nie w każdym aspekcie jest lepsze od 5G konkurencji. Operator zapowiedział jednak wprowadzenie rozwiązania, dzięki któremu jego sieć piątej generacji będzie znacznie szybsza, a tym samym pozostawi rywali jeszcze dalej w tyle.

5G Plusa już teraz jest najszybsze (prawie)

Plus uruchomił 5G w paśmie częstotliwości 2600 MHz (TDD n38 o szerokości 50 MHz) w maju 2020 roku, które jest w całości zajmowane przez technologię 5G i teoretycznie pozwala osiągnąć prędkość pobierania do 600 Mbit/s. W praktyce jest to jednak średnio ok. 4 razy mniej – a przynajmniej tak wynika z regularnie publikowanych przez RFBenchmark i SpeedTest raportów.

Nie zmienia to faktu, że 5G Plusa jest obecnie najszybsze, bowiem klienci konkurencji osiągają średnio około trzykrotnie niższe prędkości – właśnie dlatego tytułuje się on mianem lidera technologii 5G. A przynajmniej tak to wygląda pod względem pobierania danych, bowiem w przypadku zarówno prędkości wysyłania, jak i opóźnienia sieć piątej generacji Plusa zostaje daleko w tyle za 5G konkurencji, mimo że operator wykorzystuje pasmo, które nie jest współdzielone z 4G, jak u Orange, Play i T-Mobile.

5G Plusa przyspieszy blisko dwukrotnie

Operator poinformował dziś, że z sukcesem przeprowadził testy „pionierskiego rozwiązania”, które zwiększy szybkość transmisji danych w sieci 5G na bazie posiadanych aktualnie zasobów radiowych. Dzięki niemu prędkość 5G zwiększy się do nawet 1 Gbit/s, czyli o blisko połowę.

źródło: Polkomtel

Jak zostało wspomniane, do tej pory operator wykorzystywał na potrzeby technologii 5G częstotliwość 2600 MHz, ale już wkrótce, w wielu lokalizacjach na terenie całego kraju, sieć piątej generacji zostanie uruchomiona również na paśmie 2100 MHz, podobnie jak w Orange, Play i T-Mobile, którzy od początku używają jej dla 5G.

Tym samym Plus jako pierwszy operator w Polsce umożliwi agregację dwóch nośnych 5G, dzięki czemu prędkość jego 5G znacząco się zwiększy. Podobne rozwiązanie z powodzeniem od dawna wykorzystywane jest w przypadku sieci 4G. Operator podaje, że za sprawą agregacji 3 pasm – dwóch 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkowo warstwy 4G (1800 MHz) – klienci będą mogli przesyłać dane z prędkością nawet 1 Gbit/s.

Polkomtel tłumaczy obrazowo, że wdrażane zmiany należy traktować jako dodanie kolejnych pasów ruchu na autostradzie – agregacja nośnych zapewni większą pojemność sieci, dzięki czemu zwiększy się prędkość transmisji danych. Operator nie podał jednak listy lokalizacji, w których będzie można korzystać z tego rozwiązania.