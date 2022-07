Huawei Nova Y70 i Nova Y90 debiutują w Polsce. Tanie smartfony z fajnym gratisem

Podczas ostatniej premiery produktowej, która miała miejsce pod koniec czerwca, Huawei pochwalił się masą nowych urządzeń. Wśród nich był składany Mate Xs 2, tablet z ekranem E Ink – MatePad Paper, laptopy Matebook D 16 i MateBook 16S, słuchawki FreeBuds Pro 2 i dwa smartfony dla mas – Nova Y70 i Nova Y90. O ile jednak od razu ujawniono polskie ceny i dostępność czterech pierwszych produktów, tak Nove smartfony musiały poczekać na swoją kolej. Aż wreszcie dzisiaj wszystko stało się jasne. Jest naprawdę nieźle!

Kilka słów na temat nowości

Zanim jednak przejdziemy do informacji na temat dostępności i cen, kilka słów na temat zaprezentowanych nowości, na wypadek, gdyby Wam wyleciało z głowy, czym właściwie są te nowe modele.Choć pochodzą z tej samej serii produktowej, oba smartfony różnią się od siebie diametralnie – zarówno pod względem wyglądu, jak i parametrów. Wzornictwo Nova 90 jest świeższe i bardziej do mnie przemawia (i przy okazji nawiązuje nieco do flagowców), natomiast Nova 70 wygląda po prostu pospolicie.

Huawei Nova Y70 jest wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,75” i rozdzielczości 1600×720 pikseli, procesor MediaTek Helio G35 oraz 4 GB RAM, natomiast Nova Y90 ma 6,7-calowy ekran o rozdzielczości 2388×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 90 Hz, procesor Snapdragon 680 i 6 GB RAM. Od razu zatem widać ogromną przepaść w parametrach technicznych, które łączy pamięć wewnętrzna – tej w obu modelach jest 128 GB oraz nakładka systemowa EMUI 12 (z HMS, bez usług Google).

Huawei Nova Y90 jest modelem wyższym, dzięki czemu wspiera szybsze ładowanie niż Y70 (40 W vs 22,5 W), natomiast ma nieco mniejszy, choć wciąż spory, akumulator (5000 vs 6000 mAh). Znaczące różnice zauważymy także w aparatach – w tańszym modelu mamy ultraszeroki kąt, a w droższym… nie. Nie do końca rozumiem takie zagranie, zwłaszcza, że spodziewałabym się makro w tańszym, a ultraszerokiego w droższym… Nie tym razem.

W Nova Y90 znajdziemy zatem aparat główny 50 Mpix, makro 2 Mpix, czujnik głębi 2 Mpix, a w Nova Y70 – główny 48 Mpix, ultraszerokokątny 5 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix. W obu aparat przedni ma 8 Mpix.

Ceny Huawei Nova Y70 i Huawei Nova Y90 w Polsce

Podczas wspomnianej przeze mnie premiery dowiedzieliśmy się, że Nova Y70 będzie kosztować 199 euro w wersji 4/128, natomiast Nova Y90 – 269 euro w wersji 6/128. Jak natomiast zostały wycenione w Polsce? Już spieszę z informacjami.

Polskie ceny przedstawiają się następująco:

Huawei Nova Y70: 899 złotych,

Huawei Nova Y90: 1099 złotych.

Przedsprzedaż obu modeli rusza już dziś, a kupując je do 17 lipca, w ramach gratisu dorzucana jest opaska Huawei Band 7 o wartości 249 złotych. Gratis takiej wartości do smartfona za niecały tysiąc lub nieco powyżej? Nieźle!

Jestem bardzo ciekawa jak będzie się sprzedawać zwłaszcza tańszy Huawei Nova Y70 – w ofercie przedsprzedażowej wygląda naprawdę ciekawie.