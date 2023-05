To może być najtańszy składany smartfon z klapką na rynku. Niekoniecznie najładniejszy

Chętni w tym roku na składany smartfon będą mieli naprawdę bogaty wybór urządzeń na rynku. Trafią się smartfony szybkie, drogie albo z dużymi ekranami zewnętrznymi, a nawet takie, których wygląd nie pozostawi nikogo obojętnym. Tecno Phantom V Yoga będzie należał raczej do tej ostatniej grupy.

Tecno i składakowa ofensywa

Od jakiegoś czasu widać, że należący do holdingu Transsion Tecno rozpycha się łokciami na smartfonowym poletku. Widzieliśmy urządzenia, których obudowa inspirowana jest twórczością holenderskiego abstrakcjonisty, innowacyjne rozwiązania w postaci pryzmatów pozwalających na zmianę koloru obudowy czy sprzęt, który mógłby pokonać w Polsce Samsunga Galaxy Z Fold w pewnej ważnej kategorii, a mianowicie cenie.

Tecno Phantom V Fold (źródło: Tecno)

Niestety, choć po kilku sygnałach z początku roku, sugerujących wejście Tecno do Polski, na ten moment póki co cisza. Kto wie, być może firma spróbuje przywitać się z naszym krajem innym składanym urządzeniem – modelem Phantom V Yoga, którego wygląd poznaliśmy właśnie dzięki zdjęciom opublikowanym na platformie Weibo.

Specyfikacja może średnia, ale ten wygląd…

Podejrzewam, że projektanci modelu Phantom V Yoga bardzo długo przypatrywali się Huawei P50 Pocket, zastanawiając się, jak można zainspirować się jego wyglądem przy projektowaniu górnej części plecków swojego składanego smartfona. Zamiast jednak zmieniać położenie czy kształt wysepek na aparaty i wyświetlacz, te zostały połączone w jedną formę. W efekcie otrzymaliśmy „patelnię” przypominającą tę z Xiaomi 13 Ultra z zewnętrznym pierścieniem z aparatami i ekranem wewnątrz.

Nie mogę jednak pozbyć się wrażenia, że przy złożonym urządzeniu całość będzie wyglądała dość dziwnie. Z drugiej strony – na ujęciach z boku widać, że wysepka nie wystaje zbytnio ponad główną bryłę, a smartfonom zdarza się, że lepiej wyglądają na żywo niż na przedpremierowych renderach i rozmazanych zdjęciach, które mogą nie oddawać wyjątkowości urządzenia.

Źródło: WHYLAB (Weibo)

Na zdjęciach pojawiła się również zakładka z informacjami o parametrach technicznych urządzenia. Dzięki temu wiemy, że składany smartfon Tecno Phantom V Yoga został wyposażony w średniopółkowy układ mobilny MediaTek Dimensity 8050, który jest nowym wcieleniem Dimensity 1300. Oprócz tego Phantom V Yoga otrzymał nakładkę HiOS bazującą na systemie Android 13, aparat główny o rozdzielczości 64 Mpix oraz co najmniej 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.

Nie są to parametry godne flagowego urządzenia, więc zapewne Tecno celuje w niezagospodarowaną jeszcze, średnią półkę składanych smartfonów, podobnie jak zrobiło to z modelem Phantom V Fold. Jeżeli zostanie on odpowiednio wyceniony, jego sprzedaż może okazać się niemałym sukcesem. Kto wie, może będzie nawet najtańszym modelem z klapką w premierowej cenie?