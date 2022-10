Masz Huawei? Zobacz, co przynosi nowe EMUI 13 (a jest tego trochę)

Pod koniec lipca 2022 roku Huawei oficjalnie zaprezentował swój nowy system HarmonyOS 3, który w pierwszej kolejności otrzymały m.in. tablety MatePad Pro 11″ i MatePad Pro 12,6″ 2022. Teraz producent zaanonsował kolejne wydanie swojego autorskiego interfejsu – EMUI 13, stworzone z myślą o smartfonach sprzedawanych poza Chinami.

EMUI 13 zapewnia ogromne możliwości personalizacji i przydatne udogodnienia

Producent zapewnia, że nowe EMUI łączy Twoje urządzenia i koordynuje Twoje zadania, tworząc całkowicie wciągający cyfrowy świat, który jest dopasowany do Twoich potrzeb. Twoje życzenie jest jego poleceniem, z bezproblemowymi interakcjami i poręcznymi widżetami usług, które wypełniają przepaść pomiędzy urządzeniami.

W nowym EMUI, po przesunięciu palcem w górę po ikonie aplikacji, użytkownik otrzymuje najpotrzebniejsze informacje i szybko może uzyskać dostęp do wybranych usług.

Nowa wersja EMUI umożliwia również tworzenie różnych kombinacji widżetów w różnym rozmiarze – mogą na nie składać się zarówno same widżety (na przykład z informacjami o aktywności fizycznej i odtwarzacza audio), jak i skróty do wybranych funkcji i przyciski systemowe. Co więcej, systemowe oraz spersonalizowane zestawy widżetów można również układać w stosy, dzięki czemu nie będą zajmowały całego dostępnego na ekranie miejsca, ale jednocześnie użytkownik będzie miał dostęp do informacji i funkcji, których potrzebuje na wyciągnięcie palca.

EMUI 13 umożliwia jednak nie tylko tworzenie spersonalizowanych zestawów widżetów i układanie ich w stosy, ale też zmianę rozmiarów folderów z aplikacjami – może on mieć na przykład wymiary 1×3, 3×1, 3×3 lub nawet 6×3. W przypadku, gdy w folderze znajduje się więcej programów, pod ikoną ostatniego widoczny jest stos – dotknięcie go spowoduje wyświetlenie pozostałych aplikacji.

W EMUI 13 dostępny jest też SuperHub, czyli schowek, którego ikona wyświetla się przy bocznej krawędzi ekranu – można do niego kopiować tekst, zdjęcia lub nawet pliki, aby następnie wkleić je w innej aplikacji bądź podłączonym urządzeniu. Aby skorzystać z tej funkcji, wystarczy przytrzymać palec na wybranej zawartości, a następnie przeciągnąć ją go SuperHubu.

EMUI 13 połączy jeszcze więcej urządzeń

Najnowsze EMUI pozwala połączyć jeszcze więcej rodzajów urządzeń w Super Device, m.in. ekran Huawei Vision, inteligentne okulary, słuchawki FreeBuds, tablety MatePad i MatePad Paper oraz smartwatche. Aby stworzyć Super Device, wystarczy dotknąć ikonę urządzenia, które chce się połączyć i trzymając ją, przesunąć do ikony smartfona, znajdującej się w centrum tego „sprzętowego uniwersum”.

W EMUI 13 ulepszono też Multi-Screen Collaboration – po połączeniu smartfona z laptopem MateBook, użytkownik będzie mógł uruchomić aplikacje z telefonu na laptopie również w trybie Landscape Window, czyli szerszym w poziomie oknie, a nie tylko w pionie, jak do tej pory.

Najnowsze EMUI pozwala też robić zdjęcia za pomocą każdego połączonego smartfona i zapewnia widok side-by-side na jednym ekranie. Z kolei podczas rozmów wideo użytkownik będzie mógł przełączać się pomiędzy aparatami na różnych urządzeniach.

Oprogramowanie zapewnia też funkcję udostępniania audio na więcej niż jednej parze słuchawek FreeBuds Pro 2 – jest ona dostępna z poziomu wyciąganego od góry panelu sterowania.

Kolejną, przydatną funkcją w EMUI 13 jest oczyszczanie pamięci. Według producenta, pozwala to zwolnić nawet 20 GB przestrzeni dyskowej. W jaki sposób? Oprogramowanie układa zduplikowane pliki, kompresuje rzadziej używane aplikacje i eliminuje niepotrzebnie pobrane ponownie pliki.

Prywatność i bezpieczeństwo w EMUI 13

W nowym EMUI producent poświęcił też wiele uwagi kwestii prywatności i bezpieczeństwa. W zakładce Prywatność użytkownik zobaczy informacje na przykład na temat tego, ile w ciągu ostatnich 7 dni aplikacje prosiły o dostęp do lokalizacji, aparatu, mikrofonu, pamięci czy kontaktów wraz z podziałem na ich rodzaje (m.in. zakupowe, społecznościowe, finansowe i gry).

A kiedy użytkownik dotknie opcję Wyświetl całą historię, zobaczy jeszcze bardziej szczegółowe informacje – będzie mógł na przykład sprawdzić dane na temat korzystania przez aplikacje z uprawnień w ciągu ostatnich 24 godzin, kiedy urządzenie było zablokowane – także z podziałem na społecznościowe, zakupowe, finansowe itd.

Z kolei w Centrum Bezpieczeństwa użytkownik sprawdzi, czy urządzenie jest w dobrej kondycji. Kiedy funkcja ochrony jest aktywna, smartfon automatycznie skanuje pamięć w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa, wirusów i nękajacych zachowań, aby wykryć i powstrzymać działanie złośliwych aplikacji. Ponadto w zakładce Bezpieczeństwo dostępnych jest wiele innych informacji i sugestii bezpieczeństwa (na przykład wyłączenie debugowania USB) oraz mechanizmów (jak sejf z hasłami).

Kolejnym mechanizmem w EMUI 13, który ma zapewnić użytkownikowi bezpieczeństwo i chronić jego prywatność, jest funkcja usuwania informacji z plików przed ich udostępnieniem, takich jak lokalizacja, nazwa urządzenia i znacznik czasu.

Które smartfony Huawei otrzymają EMUI 13?

Producent nie podał jeszcze listy urządzeń, które otrzymają aktualizację do najnowszego wydania EMUI. Wysłaliśmy pytanie do przedstawicieli polskiego oddziału marki odnośnie planów udostępniania EMUI 13 w Polsce – gdy otrzymamy odpowiedź, zaktualizujemy artykuł, dodając ją poniżej.

Pierwszym smartfonem marki z fabrycznie wgranym EMUI 13, który jest dostępny w Polsce, jest Huawei Mate 50 Pro.