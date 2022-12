Świąteczne promocje OPPO, realme i Xiaomi – cenowy hit czy bezczelny kit?

Świąteczne promocje OPPO, realme oraz Xiaomi. Czy obniżki są faktycznie tak duże, jak mogłoby się wydawać? Na czym zaoszczędzimy najwięcej, a w przypadku jakich produktów firmy mogły się bardziej postarać? Przeczytaj, a się dowiesz!

Świąteczne promocje – rzecz to ciekawa…

Następują bowiem niemal natychmiast po Black Week i niekoniecznie są tak dobre jak czarnotygodniowe promocje. Jeśli w ogóle są w jakikolwiek sposób akceptowalne. Nie inaczej jest w tym roku, tak samo będzie w przyszłym i następnym, i kolejnym, i tak dalej…

Mało tego, święta rozpoczynają się pod koniec grudnia, ale ponad miesiąc wcześniej tworzony jest już odpowiedni klimat. Kto już słyszał Last Christmas w radiu albo podczas zakupów? Ja ostatnio musiałem wybrać się do galerii handlowej i miałem wątpliwą przyjemność odsłuchania tego „hitu” kilka razy z rzędu…

Ale wracając – z okazji zbliżających się świąt, znane i (przeważnie) lubiane marki postanowiły przecenić niektóre swoje modele smartfonów. Jakie promocje przygotowały dla potencjalnych klientów Xiaomi, OPPO i realme? Przekonajmy się!

Świąteczne promocje Xiaomi, OPPO i realme. Obniżki cen warte uwagi? (fot. Brett Sayles / Pexels)

Mikołajkowa promocja Xiaomi

Xiaomi zdecydowało się na przecenę w sumie 6 modeli smartfonów. Mowa o Redmi 9C, który mógłby spełnić oczekiwania osób korzystających z telefonu tylko w celu komunikowania się, Redmi Note 11S w wersji z 64 GB i 128 GB pamięci, Redmi Note 10 Pro oraz Xiaomi 12 w dwóch konfiguracjach pamięciowych.

Redmi 9C doczekał się obniżki o 100 złotych – z 699 do 599 złotych. Za niecałe 600 złotych otrzymamy więc smartfon z 3 GB RAM oraz 64 GB pamięci na dane. Jeśli o mnie chodzi, to jestem zdania, iż jest to za mało dla przeciętnego użytkownika na przełomie 2022 i 2023 roku. Jeśli jednak korzystacie ze smartfona głównie do komunikacji, to powinien spełnić Wasze oczekiwania…

Redmi Note 11S również doczekał się obniżki cenowej. Cena wersji 6/64 GB została obniżona z 1349 do 999 złotych, natomiast 6/128 GB z 1449 na 1099 złotych. Są to ceny takie same, jak podczas ograniczonej czasowo promocji premierowej tego smartfona.

Redmi Note 10 Pro także zaliczył obniżkę ceny o całe 400 złotych. Teraz można go kupić za 1199 złotych. Jeśli zastanawiacie się nad nowym smartfonem i braliście ten model pod uwagę jako potencjalny wybór, to jakiś czas temu opublikowaliśmy recenzję Redmi Note 10 Pro. Spoiler: wypadł naprawdę dobrze!

Redaktor naczelna naszego portalu była swego czasu oczarowana tym urządzeniem (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Ostatni na liście jest Xiaomi 12 – tegoroczny flagowiec, który w wersji z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej doczekał się obniżki o 1000 złotych względem ceny premierowej – do 8 grudnia będzie go można kupić w cenie 2799 złotych. Wariant 8/256 GB też jest tańszy, ale nie aż tak – w promocji kosztuje bowiem 3299 złotych.

Promocja na smartfony Xiaomi obowiązuje od 2 do 8 grudnia 2022 na mi-home.pl mimarkt.pl i mi-store.pl oraz w autoryzowanych sklepach partnerskich.

Świąteczne promocje POCO

POCO, będące submarką Xiaomi, przygotowało na Mikołajki promocję na 4 smartfony, a są to: POCO C40 (4 GB+64 GB), POCO M5 (4 GB+128 GB), POCO X4 GT (8 GB+128 GB) oraz POCO F4 (8 GB+256 GB). Lubimy Caps Lock, co nie, POCO?

Cena POCO C40 została obniżona o 100 złotych, przez co smartfon kosztuje 699 złotych, zamiast 799 złotych.

POCO M5 doczekał się nieco większej obniżki, bowiem jego cena spadła o 200 złotych. Kosztuje więc 799 złotych, zamiast niemal tysiąca.

Po co mi smartfon, który ma mniej niż 6 GB RAM? Nie wiem, ale może POCO X4 GT Cię zainteresuje bardziej. Oferuje 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej i został przeceniony z 1899 na 1699 złotych.

Oczywiście, że recenzowaliśmy ten sprzęt! (fot. Tabletowo)

Ostatnim przecenionym smartfonem POCO jest model F4 w wersji z 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci na dane użytkownika. Jego cena spadła z poziomu 2399 do 1999 złotych. Możemy zaoszczędzić więc 400 złotych. Czy warto kupić POCO F4…?

POCO F4 (fot. Tabletowo)

Promocja na sprzęt POCO obowiązuje od 2 do 8 grudnia 2022 na mi-home.pl mimarkt.pl i mi-store.pl oraz w autoryzowanych sklepach partnerskich.

Świąteczne promocje realme

Ja bardzo nie chcę tego komentować i niespecjalnie mam co, toteż pozwolę sobie zostawić tutaj grafikę promocyjną. Największy rabat, na jaki możecie liczyć, wynosi 100 złotych, a i tak nie wszystkie urządzenia go doświadczą…

Ktoś tam zapomniał wstawić jednego słowa. Chwila, poprawię – „złote święta DLA realme”. Od razu lepiej!

Promocje OPPO na święta

OPPO zaoferowało w promocji smartfony z serii Reno 6 (5G i Pro 5G), Reno 7 (4G oraz Lite 5G i 5G), a także niektóre urządzenia z serii A. Obniżki sięgają nawet 700 złotych, a ponadto można zyskać voucher na 300 złotych do wydania w sklepie Adidas – ten jednak obowiązuje tylko przy zakupie wybranego smartfona z serii Reno 6 lub Reno 7.

Na przykład OPPO Reno 6 5G został przeceniony z 2199 na 1899 złotych (taniej o 300 złotych), natomiast cena Reno 6 Pro 5G spadła do 2999 złotych (700 złotych taniej). Czy wart jest swojej ceny? Możecie sprawdzić w recenzji OPPO Reno 6 Pro 5G ;)

Ile wart jest OPPO Reno 6 Pro 5G? Sprawdziliśmy dla Ciebie! (fot. Tabletowo)

Poza wspomnianą zniżką, voucher na 200 złotych do Adidas możecie odebrać przy zakupie smartfonów Reno 7 Lite 5G, Reno 7 4G oraz Reno 6 5G. Voucher o wartości 300 złotych będzie Wam przysługiwał po zakupie Reno 7 5G i Reno 6 Pro 5G.

Promocja na urządzenia OPPO dostępna jest w autoryzowanych sklepach partnerskich oraz u operatorów. Akcja trwa od 2 do 29 grudnia 2022 roku.