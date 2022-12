Spora zmiana na Allegro. Czekał na nią co trzeci klient

Największa w naszym kraju platforma e-commerce, na której Polacy zostawiają mnóstwo pieniędzy, wprowadza zmiany w płatnościach. Klienci, którzy korzystają z kart podarunkowych Allegro na pewno się z tego ucieszą. O co dokładnie chodzi?

Polacy zostawiają mnóstwo pieniędzy na Allegro

Kilka dni temu największa w Polsce platforma e-commerce opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał 2022 roku. Z raportu możemy dowiedzieć się sporo nie tylko o finansach firmy, ale również o nas – kupujących.

Z przedstawionych przez Allegro danych wynika, że Polacy coraz chętniej kupują online. Liczba aktywnych kupujących w serwisie wzrosła o 400 tysięcy w porównaniu z trzecim kwartałem poprzedniego roku. W sumie serwis zanotował niesamowitą liczbę aż 13,8 mln kupujących.

Statystyczny klient zostawił w serwisie w trzecim kwartale tego roku 3449 złotych. To kwota o 13% wyższa niż w analogicznym okresie w poprzednim roku. Całkowita wartość sprzedaży brutto wyniosła w ostatnim kwartale 12 mld złotych. Warto również dodać, że według najnowszych badań Mediapanel, platforma miała najwięcej użytkowników w październiku i wrześniu 2022 roku ze wszystkich serwisów e-commerce w Polsce.

Jedna płatność – wiele kart podarunkowych

Zmiana o której wspomniałem wcześniej, może ucieszyć wielu konsumentów korzystających z kart podarunkowych Allegro. Od teraz mogą oni podczas jednej transakcji wykorzystać kilka takich kart jednocześnie. Ta funkcja może okazać się szczególnie przydatna, jeśli na kilku kartach zostały nam niewielkie kwoty, których nie wykorzystamy pojedynczo. Serwis stwierdził również na podstawie swoich wewnętrznych badań, że na tę zmianę czekał nawet co trzeci klient.

źródło: Allegro

Allegro pozwoli połączyć aż do 15 kart, pod warunkiem, że ich suma nie przekracza 4000 złotych. Karty podarunkowe przypisane do konta zostaną przez platformę automatycznie połączone w jeden kupon. W każdej chwili użytkownik może sprawdzić, jakie karty podarunkowe zostały podłączone do jego konta. Wystarczy, że podczas płatności kuponem kliknie w “szczegóły”. Wtedy można również zdecydować iloma i którymi kartami podarunkowymi chcemy zapłacić za zamówienie.

Nowa funkcja związana z płatnościami za pomocą kart podarunkowych jest już dostępna w internetowej wersji serwisu Allegro, a niebawem ma pojawić się również w aplikacji mobilnej.