Dlaczego piłki na Mundialu 2022 trzeba ładować? Adidas testuje nową technologię

Nie od dziś wiadomo, że FIFA oraz UEFA ciągle kombinują, jak wykorzystać nowe technologie podczas meczy piłkarskich. Kilka lat temu wprowadzono VAR, a teraz zastosowano specjalną technologię w piłkach, którą testuje Adidas.

Mundial poligonem doświadczalnym

Technologia ma pomagać ludziom – z takiego założenia wyszły FIFA oraz UEFA, czyli dwa największe podmioty w świecie piłkarskim, zrzeszające krajowe federacje. Nowe możliwości, jakie dają zaawansowane systemy, powoli zastępują ludzi, co w przypadku sportu jest zdecydowanie na plus. W końcu teraz trudniej ustawić mecz lub udawać, że czegoś się nie widziało. Kilka lat temu zaczęto stosować na masową skalę system VAR, czyli powtórki z różnych kamer, które są pokazywane sędziemu przy stykowych sytuacjach. Dzięki temu ten może cofnąć swoją decyzję lub ją potwierdzić.

Teraz jednak FIFA poszła o krok dalej i na Mistrzostwa Świata 2022 przygotowała specjalną technologię. Tym razem nie jest ona bezpośrednio związana z liczbą kamer na boisku, a z chipem znajdującym się w piłce. Dlaczego tak właściwie futbolówki są ładowane przed spotkaniami? Adidas przygotował specjalną wersję piłki, która różni się od poprzednich piłek na mundialach.

W środku każdej futbolówki znajduje się czujnik ze stałym podłączeniem do systemu opracowanego przez producenta. Ktoś mógłby zadać sobie pytanie: właściwie po co to robić? Czujnik wysyła nie tylko najprostsze dane, jak prędkość piłki przy strzale lub podaniu, ale także daje wskazówki dotyczące trajektorii lotu, kierunku czy pozwala na opracowanie statystyki dotyczącej posiadania piłki – teraz podaje się też informacje o „in contest”, czyli czasie, w którym piłka nie była w posiadaniu konkretnej drużyny.

Adidas i automatyczne spalone

Wydaje się jednak, że najważniejsze zastosowanie dotyczy automatycznych spalonych. Zastosowano specjalny mechanizm, który polega na ciągłym śledzeniu poruszających się obiektów, aby zapewnić dokładne śledzenie graczy i piłki w tym samym czasie. Dzięki temu wykrywa spalone szybciej niż dotychczas robił to VAR. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest spalony, to odsyłam do tego dokumentu (w formacie PDF).

Dzięki temu na obecnych mistrzostwach świata wielokrotnie widzieliśmy sytuację, w której nowy mechanizm działał, a spalony był pokazany o wiele szybciej niż przy zastosowaniu VAR-u (nie mówiąc już nawet o pomyłce sędziego). Tak było np. w spotkaniu Ekwadoru z Katarem czy Iranu z USA.

To wszystko jest możliwe dzięki temu, że sensor zasilany jest małą baterią, podobną do tej, znanej nam ze smartfonów. To właśnie ją ładuje się przed meczem. Adidas uważa, że wystarczy ona na aż 6 godzin aktywnego użytkowania (czyli długość ponad trzech spotkań).

Czym jeszcze futbolówka różni się od poprzedniczki? Producent zastosował także specjalną konstrukcję „Speedshell”, dzięki której zwiększono prędkość lotu i rotację piłki. Zrobiono to w celu uzyskania doskonałej aerodynamiki i doskonałego strzału. Inżynierowie Adidasa długo głowili się nad tym i uzyskano to dzięki specjalnej strukturze oraz odpowiedniej ilości rombów (płatów).