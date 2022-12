Wyspa na aparaty Motoroli edge 40 pro wygląda jak płyta indukcyjna

Smartfony spod skrzydeł marki Motorola przyzwyczaiły nas już do swojego stonowanego wyglądu i charakterystycznego podejścia do wysepek z aparatami. Nadchodzący model edge 40 pro może to jednak zmienić i powrócić do stylu kojarzonego ze smartfonami sprzed kilku lat.

Wyspa na aparaty, czy kuchenka indukcyjna?

Pamiętam jeszcze te czasy, gdy każdy naśmiewał się z nowych smartfonów z powodu wyglądu wyspy na aparaty osłoniętej w całości szkłem lub przezroczystym tworzywem. W wielu przypadkach przypominały one bowiem płytę indukcyjną. W ostatnich latach trend na tworzenie urządzeń w takim stylu uległ lekkiej zmianie i większość producentów przerzuciło się na bardziej stonowaną charakterystykę.

Do ich grona należy Motorola, która od razu kojarzy mi się z zaokrąglonymi wyspami w kolorze reszty obudowy. Najnowszy przeciek wskazuje jednak na to, że flagowy model Motorola edge 40 pro (dotychczas nazywany w przeciekach jako Motorola edge X40 Pro) będzie różnić się od poprzedników pod tym względem i zaoferuje wyspę wyglądającą jak płyta indukcyjna.

Rendery pokazują też ekran

Poza pleckami, na świeżych renderach zaprezentowanych przez MySmartPrice widoczny jest również 6,67 calowy wyświetlacz, którego boki mają wyraźne zaokrąglenia. Oznacza to, że możemy spodziewać się w Motoroli edge 40 pro zagiętego ekranu, który w ten sposób maksymalnie zredukuje boczne ramki smartfona.

Dodatkowo u góry wyświetlacza zobaczyć można małe wycięcie w kształcie kropki, w którym umieszczona zostanie kamerka do selfie. Jej matryca ma mieć przekątną aż 60 Mpix, czyli… więcej niż aparat główny.

Wykonanie premium i brzmienie stereo

Warto zwrócić też uwagę na widoczne na bokach linie, pod którymi prawdopodobnie ukryto anteny. Można się więc spodziewać obecności metalowych krawędzi w nadchodzącym smartfonie marki należącej do Lenovo. Dodatkowo pojawiają się sugestie, że całe plecki wykonane będą ze szkła.

Z mniej interesujących kwestii, na renderach widoczne są trzy przyciski ulokowane na prawym boku urządzenia, zaś na spodzie widnieje port USB-C wraz z głośnikiem, mikrofonem oraz slotem na kartę SIM.

Na górnej krawędzi smartfona również widoczne są wycięcia, które wskazują na obecność w ich miejscu drugiego głośnika i drugiego mikrofonu. Oznacza to, że Motorola edge 40 pro najprawdopodobniej zaoferuje głośniki stereo.

Specyfikacja i przewidywana premiera

Plotki o Motoroli edge 40 pro krążą już po sieci od jakiegoś czasu. Wiadomo o tym urządzeniu między innymi, że będzie ono działać najprawdopodobniej w oparciu o wydajny procesor Snapdragon 8 Gen 2, a najdroższy wariant może mieć nawet 18 GB pamięci operacyjnej.

Wyświetlacz ma być wykonany w technologii OLED i oferować odświeżanie o częstotliwości 165 Hz, zaś akumulator zyska pojemność 5000 mAh. Jego naładowanie nie powinno być trudne, gdyż będzie on obsługiwać ładowanie o mocy 68 W.

Aparat główny ma z kolei mieć rozdzielczość 50 Mpix, podobnie jak ten z ultraszerokokątnym obiektywem. Trzecie oczko to natomiast teleobiektyw z czterokrotnym zoomem optycznym, połączony z matrycą 12 Mpix.

Oficjalna data premiery i cena nie są jeszcze znane, natomiast przewiduje się, że miesiącem debiutu Motoroli edge 40 pro będzie grudzień tego roku. Miejmy zatem nadzieję, że producent dobrze wyceni ten smartfon.